八卦山下廠商特色品為主題 創「薪」創業競賽成果揭曉
八卦山下廠商特色品為主題 創「薪」創業競賽成果揭曉
記者葉靜美/彰化報導
2020-12-25 21:20:00
2020創「薪」創業競賽活動吸引了包括建國科技大學、中興大學等13支團隊參賽，以彰化八卦山下群聚廠商特色品進行數位行銷，中興大學參賽團隊以「來+點」拿下第一名、「豬式會社咖啡特輯」拿下第三，第二名則是建國科技大學「活力旺早午餐店」，競賽成果今（25）日在建國科技大學發表。
今年競賽活動參賽團隊來自於建國科技大學、中興大學、勤益科技大學、東海大學、僑光科技大學、達德工商等13隊，由中興大學大數據中心指導「新零售OMO創新商業模式」，媒合實體通路合作，運用新零售的會員經濟、快閃店活動、社群網路推播，增加消費者門店與品牌接觸體驗，收集消費者數據，藉由平台與數位行銷手法，促進消費者和店家虛實融合，並提出構想規劃區塊鏈透明與開放的共享架構，以解決信任問題。直播網紅經濟正夯，加上社群網路會員黏著度很高，如何將這網路經濟正流行之趨勢導入彰化市群聚聯盟店家，開創新零售經濟模式，實驗SBBT(情境-數據-商模-科技)創新創業模式。
大台灣旅遊網執行經濟部中小企業處群聚輔導推動計畫，以彰化八卦山下群聚廠商特色品進行數位行銷，透過My彰化+LINE官方帳號進行會員和店家整合服務平台，達到商品交易、品牌行銷和會員人數提升之目標效益。
學生在競賽過程中，積極展現具備網路創業、數位行銷與商品銷售之專業能力，培育出就業與創業之電子商務人才，更能帶來學生創新與創業機會，和數位行銷企劃執行能力。會中建國科技大學與大台灣旅遊網簽訂人才培育合作備忘錄，將學生在校研習網路行銷所學內容，透過旅遊平台行銷宣傳，並共同規劃新零售課程與行銷體驗活動，讓學生能夠做中學、學中做，培養專業知識和實務能力，帶動區域商業和電子商務新零售發展。