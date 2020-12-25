央行看疫情：實體經濟與金融脫鉤　恐加劇市場不穩定

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在金融體系方面，疫情所帶來的超寬鬆貨幣政策，已導致金融市場劇烈震盪。值得注意的是，雖然實體經濟仍相對低迷，惟部分金融市場則呈強勁反彈；實體經濟與金融市場似已出現脫鉤的情形，此恐加劇對金融不穩定的擔憂，甚或資產泡沫化的疑慮。此外，全球債務亦大幅擴增。
相較於全球金融危機是銀行體系的問題引起，這次疫情則是對經濟的廣泛影響蔓延至銀行體系，問題根源並非金融業。疫情對經濟金融體系的衝擊立即且劇烈，在全球引發貿易急遽萎縮、跨境資本大量移動等廣泛影響，與因氣候變遷引發全球各地天然災難頻傳、對經濟金融產生的影響相比，可謂有過之而無不及，未來若不妥為處理，其所帶來的傷害可能不亞於氣候變遷。
央行指出，目前主要國家已採大規模紓困振興方案、主要央行亦大採寬鬆性貨幣政策等緊急措施，惟真正解決問題，仍取決於全球疫情能否減緩、疫苗的研發與施打之狀況等。惟超寬鬆貨幣政策導致資本大量流入新興市場經濟體，使彼等面臨匯價升值、資產泡沫及通膨壓力等嚴峻挑戰。
而小型開放經濟體的金融市場多屬淺碟型市場、購債規模受限，且不若大國能藉由寬鬆的匯率管道以促貶貨幣、激勵出口，進而提振經濟。有鑒於此，央行於2014年間就已指出，大國實施寬鬆政策才有帶動本國貨幣貶值的效果，強調台灣經濟規模小且新台幣非國際貨幣，即使採寬鬆政策亦難以顯著影響新台幣匯價。
央行坦言「台灣是一個小池塘，大鯨魚跳進來時，水花就四濺！」。面對來自大型經濟體超寬鬆貨幣政策帶來龐大的跨境資本移動，身為小型開放經濟體的台灣，無法隔絕這些外溢效應。新台幣匯率波動加大，確實是台灣的挑戰。而英國病毒變種，目前尚未扭轉國際間對明（2021）年全球經濟展望的看法。
而為因應相關局勢，央行於3月19日調降政策利率0.25個百分點，並推出中小企業貸款專案融通機制，以協助紓解中小企業經營困境，穩定家計部門及企業信心，有助維持經濟活動順利運作。另外，為防範銀行信用資源過度流向不動產貸款，12月8日起，也修正施行「對金融機構辦理不動產抵押貸款業務規定」，進一步強化不動產貸款針對性審慎措施。
疫情已為全球及台灣帶來嚴峻的挑戰，央行期盼全球防疫的有效疫苗能儘速研發完成，且接種情況良好，才能使疫情所致的衝擊早日減緩，如此一來，主要央行所採的寬鬆貨幣政策方能有序退場，從而減緩金融不穩定的隱憂、減輕小型開放經濟體所承受的外溢效應。