電支條例三讀通過　金管會：拚2021年6月上路

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電支條例三讀通過　金管會：拚2021年6月上路

中央社

2020-12-25 22:01:19

▲金管會宣布，今（2020）年7月1日起將全面調降新台幣、美元、澳幣、歐元、人民幣保單的新契約責任準備金利率，市場估保費漲幅將逾1成。（圖／NOWnews資料照）
▲立法院今天三讀通過電子支付機構管理條例修正案，金管會表示，上路後預期將增加支付便利性。（圖／NOWnews資料照）
（中央社記者吳佳蓉台北25日電）立法院今天三讀通過電子支付機構管理條例修正案，金管會表示，上路後預期將增加支付便利性，加速推動普惠金融，會儘速於2021年5月完成子法及配套措施，拚6月上路。
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金管會表示，電支條例修正通過，為台灣儲值支付工具發展的重大里程碑。主要有4大目標及預期效益，首先，是整合儲值支付工具法令規範，符合支付工具虛實整合發展趨勢；其次為擴大電子支付機構業務範圍，創造以電子支付機構為核心的支付生態圈。
第三是開放跨機構間互通的金流服務，滿足跨機構資金移轉及通路共享的便利支付需求；第四，將有助營造友善產業發展的法規環境，提升業者經營競爭力，並保留主管機關管理彈性。

金管會說明，將於總統令公布後，儘速陳報行政院訂定施行日期，研議訂定或修正相關子法與配套措施，並徵詢各界意見；規劃將於2021年5月底前完相關子法規及配套措施，於6月上路施行，推動台灣數位經濟進一步發展。
金管會官員補充，將會與街口支付、歐付寶、國際連、橘子支付、簡單行動支付5家現行電支業者溝通，為未來經營更多新業務預作準備；此外，也會擬定完整推動計畫，跨部會合作，一同鼓勵民眾使用非現金支付工具。（編輯：張良知）1091225
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