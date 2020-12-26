日副防相稱台灣安全是紅線！籲拜登「堅定挺台」

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他今天告訴路透社：「我們擔心，中國的好鬥姿態會伸向香港以外地區。我認為下個目標之一，或大家都在擔心的，就是台灣。」
中山在受訪時，呼籲拜登採取與即將卸任總統川普（Donald Trump）相似的對台立場。川普在任內大幅增加對台軍售，並強化彼此交往。
近年來，日本與台灣大致屬非政府性質的交往也趨於熱絡。日本許多能源供應和貿易往來必須取道台灣座落的海上交通線，因此雙方擁有共同戰略利益。
拜登數十年前曾以參議員身分質疑，美國是否有「義務」協防台灣。但如今拜登的許多外交決策人馬承認，隨著不斷崛起的專制中國走向獨斷並企圖重建全球制度，美國的當務之急已不同往日。
在美國總統大選期間，拜登主張與台灣等「志同道合的民主國家」強化關係。
但中山表示：「到目前為止，拜登尚未提出明確的對台政策或聲明，我希望他快點這麼做，好讓我們據以備妥對台灣議題的因應之道。」
中山並提到，中國和台灣是亞洲的一道紅線。他問道：「假設中國跨越這道紅線，入主白宮的拜登會怎麼回應？」
「美國是民主國家的領袖，我十分想說：美國，要堅定！」
近幾個月來，中國戰機動作頻頻，甚至逾越台灣海峽中線。現任和卸任的台美高階軍官表示，中國正加強對台施壓的戰略，以侵蝕台灣的抵抗意志。
日前美國選舉人團確認拜登為下任總統後，外交部發言人歐江安表示，台美有共同的自由、民主和人權等價值觀念，台灣議題在美國形成了高度跨黨派共識，台灣在美國獲跨黨派支持，政府將與拜登團隊持續深化台美緊密友好合作夥伴關係。（譯者：楊昭彥/核稿：張佑之）1091225