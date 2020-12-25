搶救蕉農大作戰 林金結舉辦捐發票送香蕉公益活動
記者陳志仁/新北報導
2020-12-25 23:48:46
新北市議員林金結今(25)日舉辦「集3張發票送1串香蕉公益活動」，現場備有1200串香蕉供民眾索取；許多小朋友好奇的摸摸香蕉，因為從沒看過這麼多香蕉堆疊在一起，非常壯觀，發票全數捐創世福利基金會板橋分院作公益。
林金結表示，因為連續兩年沒有颱風、今年香蕉大豐收，卻因新冠肺炎疫情影響外銷過半，造成價格下滑，造成香蕉量大卻有價格崩盤之虞；因此，歲末年終為辛苦一年的農民寒冬送暖略盡心力，也將蒐集來的發票，捐給創世福利基金會做公益。創世福利基金會板橋分院社區服務員黃韻璇說，非常感謝林金結及團隊的協助，近來因為政府推廣電子發票與載具，導致紙本發票捐贈的情況萎縮，造成捐贈發票數量銳減；也希望民眾多多設定電子發票載具捐贈創世福利基金會，將善心延伸。
由於林金結最近瘦身有成，有排隊的阿嬤摸摸林金結肚子說，你是吃香蕉瘦的嗎？林金結指出，香蕉價值高，維生素豐富，確實是代餐的好選擇，還可緩解因運動產生的抽筋現象，呼籲大家多多吃香蕉救農民。
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