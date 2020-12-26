中國游族網絡創辦人身亡！傳涉高層內鬥被下毒　公司否認

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中國游族網絡創辦人身亡！傳涉高層內鬥被下毒　公司否認

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2020-12-26 07:12:37｜2020-12-26 07:13:36

▲中國遊戲公司「游族網絡」創辦人兼董事長林奇於25日晚間去世，公司發布公告聲稱他是「因病救治無效」而逝世。資料照。（圖／翻攝自巴士的報）
▲中國遊戲公司「游族網絡」創辦人兼董事長林奇於25日晚間去世，公司發布公告聲稱他是「因病救治無效」而逝世。資料照。（圖／翻攝自巴士的報）
中國遊戲公司「游族網絡」創辦人兼董事長林奇，日前驚傳遭人下毒，震驚商界。他在25日晚間去世，公司發布的公告則聲稱他是「因病救治無效」而逝世。
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綜合陸媒報導，林奇日前因身體不適入院，而上海警方23日表示，當地某間醫院於本月17日發現39歲男病人林某（即林奇）疑似中毒，警方獲報後啟動偵查，發現林某的39歲男同事許某涉有重嫌，已被警方依法刑事拘留，相關偵查仍在進行中。
「游族網絡」25日在官方微信公眾號發文，寫道；「你，看透不美好仍相信美好，見過不善良卻依舊善良。我們，會在一起，繼續善良，繼續相信美好，繼續和一切不善良戰鬥。」間接承認林奇死訊，公司隨後也發表正式聲明，說收到林奇家屬的通知，林奇因病救治無效已於25日逝世。

「游族網絡」又表示，林奇持有的公司股份，將按法律、法規辦理繼承手續。

有關報導指出，外界盛傳林奇被下毒一事涉及高層內鬥，警方所說的疑犯許某，正是「游族網絡」前董事、現任子公司「三體宇宙」的行政總材許垚。不過有關消息已遭「游族網絡」聯席總裁陳芳否認，強調公司沒有內鬥、流言才是毒藥，呼籲大眾勿傳播有關訊息。
 
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