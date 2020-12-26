美耶誕不平靜！田納西州驚傳爆炸　附近街道發現可疑屍塊

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

美耶誕不平靜！田納西州驚傳爆炸　附近街道發現可疑屍塊

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2020-12-26 07:36:53

▲爆炸威力之大，連鄰近車輛也被炸成廢鐵。（圖／美聯社／達志影像）
▲爆炸威力之大，連鄰近車輛也被炸成廢鐵。（圖／美聯社／達志影像）
美國田納西州首府納許維爾（Nashville）鬧區於25日耶誕節當天清晨傳出爆炸聲響。警方聲稱事件屬預謀行為，已公布可疑露營車的照片並由聯邦調查局（FBI）介入調查。稍早消息是有3人因此受傷，但有外媒披露最新進度，警方於爆炸現場附近發現疑似屍塊的殘骸，已送交化驗，如果證實為人體部分，後續還要調查死者身份。
我是廣告 請繼續往下閱讀
綜合《CNN》等外媒報導，納許維爾警方最初獲報指納許維爾市中心的遊客區發生槍擊事件，並於在25日凌晨5點30分左右發現可疑露營車輛停留，警察局長約翰·德雷克（John Drake）在新聞發布會上聲稱，事發前曾從車輛內聽到錄音信息，表明炸彈將在15分鐘後爆炸。
警方緊急撤離附近居民，同時要求拆彈專家到場，但露營車在專家到場前就爆炸了，還波及街道兩邊的商家，不只玻璃與外牆被震碎剝落、連路樹也被折斷、另有幾部現場車輛也被炸成廢鐵。

納許維爾市長庫珀（John Cooper）宣布當地進入緊急狀態。2位熟悉調查進度的執法官員透露，爆炸現場附近發現了疑似人類遺骸的東西，已被送到檢驗室進行分析。
 
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

繼續作答
戲劇新人王卡位，誰是你心目中2020年最強新演員？

戲劇新人王卡位，誰是你心目中2020年最強新演員？

繼續作答
全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀