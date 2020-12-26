美耶誕不平靜！田納西州驚傳爆炸 附近街道發現可疑屍塊
美耶誕不平靜！田納西州驚傳爆炸 附近街道發現可疑屍塊
國際中心蔡姍伶/綜合報導
2020-12-26 07:36:53
美國田納西州首府納許維爾（Nashville）鬧區於25日耶誕節當天清晨傳出爆炸聲響。警方聲稱事件屬預謀行為，已公布可疑露營車的照片並由聯邦調查局（FBI）介入調查。稍早消息是有3人因此受傷，但有外媒披露最新進度，警方於爆炸現場附近發現疑似屍塊的殘骸，已送交化驗，如果證實為人體部分，後續還要調查死者身份。
綜合《CNN》等外媒報導，納許維爾警方最初獲報指納許維爾市中心的遊客區發生槍擊事件，並於在25日凌晨5點30分左右發現可疑露營車輛停留，警察局長約翰·德雷克（John Drake）在新聞發布會上聲稱，事發前曾從車輛內聽到錄音信息，表明炸彈將在15分鐘後爆炸。警方緊急撤離附近居民，同時要求拆彈專家到場，但露營車在專家到場前就爆炸了，還波及街道兩邊的商家，不只玻璃與外牆被震碎剝落、連路樹也被折斷、另有幾部現場車輛也被炸成廢鐵。
納許維爾市長庫珀（John Cooper）宣布當地進入緊急狀態。2位熟悉調查進度的執法官員透露，爆炸現場附近發現了疑似人類遺骸的東西，已被送到檢驗室進行分析。