英國再多逾3.2萬人確診　法國、愛爾蘭出現變種病毒蹤跡

NOWnews今日新聞 NOWnews今日新聞
快訊

英國再多逾3.2萬人確診　法國、愛爾蘭出現變種病毒蹤跡

國際中心蔡姍伶/綜合報導

2020-12-26 08:37:37｜2020-12-26 08:38:45

▲新冠變種病毒陸續在別國發現蹤跡，讓英國面臨被多國封鎖的困境。圖為近日英國多佛港對來往的卡車駕駛進行病毒篩檢，多佛是距離法國最近的英國港口，也是世界上最繁忙的客運港口之一。（圖／美聯社／達志影像）
▲新冠變種病毒陸續在別國發現蹤跡，讓英國面臨被多國封鎖的困境。圖為近日英國多佛港對來往的卡車駕駛進行病毒篩檢，多佛是距離法國最近的英國港口，也是世界上最繁忙的客運港口之一。（圖／美聯社／達志影像）
歐洲的新冠疫情緊繃不減，英國25日又新增了32725宗確診病例、570人死亡，與此同時新冠變種病毒也已在鄰近的法國、愛爾蘭現蹤。
我是廣告 請繼續往下閱讀
英國媒體指出，耶誕節當天英國新增了32725例確診，使該國的感染總數超過222萬人，再多570名患者病逝，也令英國的死亡人數突破7萬。由於英國的檢測量已由每天約40萬增加到50萬次，這或許可以部分解釋病例增加的原因。然而，不可諱言的是，在英國東南部爆發的變種病毒「B.1.1.7」才是主因。
出於對新病毒株的擔憂，英國首相強生（Boris Johnson）被迫取消原定放寬限制的計劃，並將某些地區的防疫措施提高到最高水平。

在英國與變種病毒奮戰的同時，法國衞生部門也證實，境內發現首起英國變種病毒的確診個案。患者是在19日從倫敦返回法國，並於21日檢測中確診，目前正接受隔離，情況穩定。

與英國鄰近的愛爾蘭，其國家公共衞生應急小組亦證實，經實驗室基因排序確認，當地已出現英國的變種病毒株。

根據《愛爾蘭時報》報導，愛爾蘭在耶誕節新增1025宗確診病例，總數達到84098宗，死亡人數也達到2194人。愛爾蘭首席醫學官霍洛藍(Tony Holohan)博士證實，都柏林大學的國家病毒實驗室通過全基因組測序發現了英國變種病毒的蹤跡，呼籲民眾應盡可能待在家裡，避免社交接觸和一切非必要的旅行；而那些剛從英國抵達的人也必須自我隔離至少14天，期間不應與他人互動、出訪、社交或購物。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

NOW民調中心

萊豬開放在即，請問您會購買來自美國的豬肉嗎？

萊豬開放在即，請問您會購買來自美國的豬肉嗎？

繼續作答
藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

藝人轉戰youtuber，您覺得誰的頻道最有趣?

繼續作答
全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

全台跨年演唱會卡司紛紛出爐，你最想要參加哪一場跨年演唱會？

繼續作答
我是廣告 請繼續往下閱讀
即時
推薦閱讀