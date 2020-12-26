英國再多逾3.2萬人確診　法國、愛爾蘭出現變種病毒蹤跡

我是廣告 請繼續往下閱讀
出於對新病毒株的擔憂，英國首相強生（Boris Johnson）被迫取消原定放寬限制的計劃，並將某些地區的防疫措施提高到最高水平。
在英國與變種病毒奮戰的同時，法國衞生部門也證實，境內發現首起英國變種病毒的確診個案。患者是在19日從倫敦返回法國，並於21日檢測中確診，目前正接受隔離，情況穩定。
與英國鄰近的愛爾蘭，其國家公共衞生應急小組亦證實，經實驗室基因排序確認，當地已出現英國的變種病毒株。
根據《愛爾蘭時報》報導，愛爾蘭在耶誕節新增1025宗確診病例，總數達到84098宗，死亡人數也達到2194人。愛爾蘭首席醫學官霍洛藍(Tony Holohan)博士證實，都柏林大學的國家病毒實驗室通過全基因組測序發現了英國變種病毒的蹤跡，呼籲民眾應盡可能待在家裡，避免社交接觸和一切非必要的旅行；而那些剛從英國抵達的人也必須自我隔離至少14天，期間不應與他人互動、出訪、社交或購物。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。