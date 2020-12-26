快訊／高雄今早地牛翻身！規模4.2地震、最大震度3級

名家論壇》張銘祐／美豬之戰後
北市自救 請民眾改到「不含萊劑專區」買豬肉
巷仔內／美國朋友送大禮？萊豬風暴衝擊了誰
聲量看政治：美豬表決戰「跑票」立委林淑芬新聞熱度NO.1
連勝文談民進黨萊豬政策 行事宛如「黑社會」
大同換經營團隊面臨人力調整 部分員工等被資遣提前退休
大同新董座盧明光要靠併購結盟「長大」 拚5年營收千億
王光祥鏡頭前感謝林文淵 盧明光看「前車之鑑」這樣說
盧明光、鍾依文接任大同新任董總 宣示兩年內獲利
大同董總又換人 前鴻海高層入列充滿想像空間
批中央隱匿疫情？柯文哲：講10個謊圓1個謊 終被謊淹沒
社區感染風險增疾管署急發醫界通函？陳時中：僅加強宣導
痛譙紐籍機師「自私鬼」 林俊逸：不要測試台灣人底線
遭瞎指「確診廣達女」爆紅 大馬超兇網美回應了
疫情影響 桃園跨年晚會可能改為線上轉播
專訪／「有生小孩壓力！」高嘉瑜：但不一定要結婚
專訪／一舉一動全是新聞話題 高嘉瑜：正常人很快就崩潰
專訪／是女神也是白目 高嘉瑜：把自己做好、沒要選2022
影／上節目替中天說話？高嘉瑜：只是關心員工生計遭扭曲
高嘉瑜上中天節目加油打氣 王浩宇怒轟：妳真的是夠了！
影／柯文哲開炮中央萊豬政策 ７天前才定案搞什麼鬼？
美豬美牛2021年元旦進口倒數 4個月來爭議一次看
防疫優先！日本黑幫首度取消跨年活動 | Japanese gang cancels New Year’s events due to COVID-19
圓山站冬季限定花海登場 「最佳拍攝時間」曝光！｜ Yuanshan floral sea kicks off until mid January 2021
這國家聖誕傳統超恐怖！網驚：壞小孩做一輩子惡夢｜‘Krampus’ among top 3 quirky Christmas traditions from around the globe
台灣登BBC十大關鍵時刻 陸軍同婚改變亞洲！｜Taiwan’s military same-sex marriage is ‘defining moment of 2020’: BBC
俄羅斯美女愛上野溪溫泉秘境 泡完驚呼：太幸福了 | Russian YouTuber explores wild hot springs in Nantou
Lao động di trú bắt buộc thực hiện kiểm tra sau khi thực hiện cách ly 14 ngày
所有入境移工今起14天期滿一律採檢｜Lao động di trú bắt buộc thực hiện kiểm tra sau khi thực hiện cách ly 14 ngày
Lao động di trú có đang làm lãng phí nguồn tài nguyên y tế của Đài Loan?
移工確診浪費健保資源？王浩宇駁：他們溢繳的健保費何止千億｜Lao động di trú có đang làm lãng phí nguồn tài nguyên y tế của Đài Loan?
Tạm ngừng nhập cảnh 2 tuần đối với lao động Indonesia
ตั้งแต่วันนี้ เมื่อแรงงานข้ามชาติกักตัวครบ 14 วัน ทุกคนต้องเข้าตรวจเชื้ออีกครั้งในวันถัดไป
หอพักแรงงานกลายเป็นช่องโหว่การป้องกันการแพร่ระบาด กลุ่มแรงงานเดือด : สภาพแวดล้อมโหดร้ายราวค่ายกักกัน
ผู้ตั้งถิ่นฐานรุ่นใหม่รุ่นที่สองมากความสามารถ“เด็กเรียนดี” จบจากไถต้า เป็นพิธีกรดาวรุ่งฝีมือดีในงานผู้อพยพย้ายถิ่นสากล
แรงงานติดเชื้อโควิด-19 สิ้นเปลืองเบี้ยประกันสุขภาพ ? ส.ส. เถาหยวนชี้：เบี้ยประกันสุขภาพที่พวกเขาจ่ายเกินกว่าแสนล้านเหรียญ
社福移工納入疫苗優先接種對象 陳時中：風險不因哪國人而異 | Pekerja Migran Bidang Sosial Menjadi Target Prioritas Vaksin, Chen Shih-Chung: Risiko tidak akan Berbeda karena Beda Negara
為何印尼移工大多無症狀？莊人祥提「兩點關鍵」曝真相 | Kenapa Kebanyakan PMI Tanpa Gejala? Zhuang Ren-Xiang Ungkap Dua Alasan Utamanya
印尼移工持續暫緩引進！勞動部：延長雇主引進許可效期 | Penghentian Pengiriman PMI Dilanjutkan! Depnaker: Izin Majikan untuk Datangkan Pekerja Migran Dapat Diperpanjang
新住民成果發表會化身彩妝師 找婆婆當模特兒大展手藝 | Imigran Baru Berubah Menjadi Penata Rias Saat Pameran Akhir, Menunjukkan Keahliannya Dengan Meminta Mertua Menjadi Model
家事移工現況超血汗！勞團籲通過家服法 勞動部：有困難 | Pekerja Migran Jenis Rumah Tangga Sangat Kasihan, Perkumpulan Tenaga Kerja Menyerukan Diadopsinya UU Pelayanan Rumah Tangga, Kementerian Tenaga Kerja: Sulit Terjadi
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紐西蘭機師害本土1確診 指揮中心公布天母、南崁足跡
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地方中心/綜合報導
2020-12-26 08:50:44｜2020-12-26 08:51:33
萊豬開放在即，請問您會購買來自美國的豬肉嗎？
距離跨年演唱會不到10天，國內本土0確診破功，您認為跨年等相關大型集會活動要取消嗎？
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