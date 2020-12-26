快訊／高雄今早地牛翻身！規模4.2地震、最大震度3級

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快訊／高雄今早地牛翻身！規模4.2地震、最大震度3級

地方中心/綜合報導

2020-12-26 08:50:44｜2020-12-26 08:51:33

▲高雄26日早上發生地震。（圖／中央氣象局網站）
▲高雄26日早上發生地震。（圖／中央氣象局網站）
今（26）天早上8點28分高雄發生規模4.2地震，深度34公里，最大震度3級，屏東、台南2級。詳細情況有待氣象局進一步說明。
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