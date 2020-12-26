NBA／籃網新連線太狂！KD聯手厄文砍66分 率隊大勝綠軍
NBA／籃網新連線太狂！KD聯手厄文砍66分 率隊大勝綠軍
記者黃建霖/綜合報導
2020-12-26 09:38:42
事實證明只要「KD」Kevin Durant(杜蘭特)和「德魯大叔」Kyrie Irving(厄文)健康，布魯克林籃網就是不可阻擋的，今天在聖誕大戰面對強敵波士頓塞爾提克，靠著這兩大球星攜手砍下66分，他們終場以123:95大勝對手，拿下開季2連勝。
此役被認為有可能是東區決賽的前哨戰，塞爾提克上一戰才擊敗公鹿拿下首勝，今天上半場他們在防守端也做得相當不錯，兩節打完以54:51取得領先；但第三節戰局突然風雲變色，Durant進入到砍分模式，單節個人收下16分，帶領球隊打出35:23的高潮逆轉比數。第四節籃網換上替補，但火力依舊兇猛，Caris LeVert和Landry Shamet連續跳投命中，打出9:2的攻勢，讓籃網持續拉開分差，塞爾提克該節投籃命中率下滑，最終只能看著對手揚長而去。
Durant今天16投9中，得到29分、4籃板、3助攻，而Irving則是21投13中，其中三分球10投7中，得到37分、8助攻、6籃板，兩人聯手轟下66分，團隊三分球39投15中，命中率超過5成。塞爾提克「雙探花」今天表現也不算太差，Jaylen Brown攻下27分、8個籃板，上一戰投進準絕殺三分球的Jayson Tattum也有20分、8個籃板，但對比對方的2位球星，數據上明顯有落差，在對方外線手感覺佳的情況下，這樣的成積不足以帶隊贏球。