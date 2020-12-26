合歡山雪季將至 東勢林管處：自明年元旦雪季交管60天
合歡山雪季將至 東勢林管處：自明年元旦雪季交管60天
記者金武鳯/台中報導
2020-12-26 10:30:00
據中央氣象局公布，跨年前全台將迎來入冬最顯著降溫，若水氣充足，將宣告合歡山雪季到來。林務局東勢林區管理處指出，合歡山雪季交通管制自110年1月1日起至3月1日止，為期60天，提醒民眾出發前要查詢交管措施及路況，做好安全防護，並準備足夠禦寒衣物，確保快樂出門，盡興返家。
東勢林管處說明，合歡山雪季交通管制重點期間，包括農曆春節連續假期（2/10到2/16初五）、星期例假日均實施交通疏導管制措施，實施路段自台14甲線大禹嶺至合歡山遊客服務中心、翠峰至合歡山遊客服務中心路段。交通疏導管制，依公路主管單位發布之交通管制資訊為主，除公務車及剷雪車外，禁止各類車輛通行。合歡山雪季廣受遊客喜愛，壯闊高山雪景，美不勝收，其中，位於合歡山遊客中心旁，由東勢林管處委外經營的全台最高海拔「3158咖啡」，更是遊客必訪及打卡熱點。業者提醒，「3158咖啡」已移至正下方合歡山莊原址，且為響應東勢林管處「無痕山林運動」，咖啡、可可、薑茶等熱飲，不用一次性紙杯，含帶「合歡山3158」馬克杯，一杯售價150元，喝完退回杯子，可退還100元，不過一般遊客都會喝完咖啡，連帶把杯子帶回家收藏。
業者表示，「3158馬克杯」是合歡山最具特色的紀念品之一，每年推出限量版，平均一年可售出逾萬個。2020限量版杯體顏色與以往的白色不同，選用紅色與黑色，遊客大多會一次帶走紅黑對杯。為避免高山製造垃圾，這裡沒有販售泡麵。東勢林管處呼籲，歡迎大家前往合歡山森林遊樂區，來趟無痕及永續生態之旅，發揮公德心將垃圾帶下山，雪季期間勿將公廁水龍頭關閉，以避免水管結凍，並請遊客協助維護公廁環境。相關旅遊資訊可洽詢合歡山松雪樓(049)2802980，如需住宿服務，歡迎利用網路訂房(網址http://tsfs.forest.gov.tw)或撥打訂房專線(04)25229696。