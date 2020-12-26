NBA／寶化為石？Curry神奇不再　勇士正面臨巨大危機

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不過在上個賽季他似乎隨著這支夢幻球隊一起摔落凡塵，雖然在冠軍陣容解體之後，他總共也才率隊打了7場比賽，但場均得分大約只有20分左右，命中率不到4成，三分球命中率接近2成，這樣的表現無論如何都是無法讓人滿意的。
今天面對公鹿，Curry多次在對方要拉開分數時站了出來，證明他還是有作為一名球星的能力，然而這樣的表現似乎無法長期延續，在隊友不適應球隊體系，而且視野及大局觀仍有待加強的情況下，他沒辦法藉由無球跑位和掩護來取得外線空檔。
Curry今天17投6中，得到19分、4籃板、6助攻，上一戰則是20分、10助攻，看得出來他仍是再用過去的方式打球，希望藉由自己外線的威脅來製造隊友的機會。但今非昔比，勇士需要他砍下30分，否則他們的分數怎麼破百？
當賽後被問到如何解決進攻端問題時，Curry點出一個重點，那就是當球隊整體手感不佳時，必須提高處理球的能力，得更加耐心和仔細的來等待機會。過去勇士們有這個能力，這也是為什麼他們能以「跳投大隊」身分奪冠的重要原因。
但是如今球隊陣中不是新人，就是剛來到球隊沒多久的球員，他們不可能只在訓練營跑跑戰術就能理解勇士複雜的體系運營方式，這都需要時間。
然而在1.73億團隊薪資以及1.37億豪華稅的壓力下，很難想像管理層還能很有耐心的等待成長和磨合，留給這些人的時間或許已經不多了。