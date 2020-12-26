名家論壇》張銘祐／美豬之戰後

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8月28日蔡英文總統中午在國賓飯店宴請黨籍立委，很多立法委員已經知道下午總統將公布，對於美國豬肉的開放，其實美國豬肉開放的議題，已經困擾了台灣很多年，也是對美貿易的重要一步，而總統召集副總統與行政院長，公布政府研擬在2021年1月1日開訪放美國豬肉的進口，當時國民黨已經磨刀霍霍，而執政的民進黨也深刻地感受到風雨欲來。
如今美豬大戰已經告一段落，老實說到明年三月之前，依照進口的狀況，還不會有含萊劑的美豬進來，但是四月後美國絕對會有一定的比例要進到台灣，這時候才是考驗的開始，就算是只要1.2%的進口量，行政院秘書長承諾要每天公布，台灣豬隻的屠殺與進口量比例，國民黨力推明年八月要推動公投，那勢必是一場腥風血雨，只要有一點進口國民黨絕對會大做文章。
美豬之戰也如預期的，變成了政治攻防，甚至美國也了解台灣內部的對立，甚至是地方中央開始對抗，話說是捍衛食品安全、不讓毒豬進來，儼然成為政治對立的籌碼，這一切應該也是執政黨心裡有所準備的，沿路都是坦然面對、進行相關修正，從民調數字變化來看，從蔡總統宣佈時近八成的反對，到最近的正反五五波，表示人民很清楚美豬進口是台灣貿易的必然。
如果時空回到2012年國民黨為了開含瘦肉精的牛肉，提案修改了「食品安全衛生管理法」，該年7月25日立法院的會議記錄，國民黨立委通過的修法版本是「准許開放安全容許量內的瘦肉精，授權政府未來以行政命令後續開放只需標示產地」母法按下贊成的正是現在反對美豬的國民黨立委，包含賴士葆、費鴻泰、馬文君，還有國民黨中部四縣市的首長。
中部四縣市的首長，在2012年7月25日都是贊成修改「食安法」，在擔任立委時都是贊成的，現在卻刻意跟執政黨做對，其中最令人質疑的就是台中市市長盧秀燕，因為日前盧秀燕很失國際禮儀的給AIT處長一個拐子吃，把不公開變成公開，並且質疑美豬的安全性，迫使AIT出來發表聲明，甚至公布食安資料來反駁，而盧市長也不甘示弱的，說自己當年也是反美牛，而後還要用地方自治法，台中市美牛、美豬都不要，但是盧市長忘記政府的這個權利，是您在擔任立委時修的。
執政團隊應該更謙卑面對美豬開放後，尤其是立法院這個戰場清理後，美國參眾議會也通過，促使FTA跟台灣進行談判，這個得失都是執政黨要去承擔，過去攻防對立可以逞一時之快，但是謙卑地面對人民才是最好的方式，好好的感謝在野的監督、跟人民謙卑地道歉，樹立民主政黨負責任的態度。
棄權的三位立委林淑芬、劉建國、江永昌，民進黨應該輕輕放下，不要造成太大的裂縫，三位都有說明投下棄權的原因，現在是收尾的時候，不應該對外放話開除黨籍或不提名的方式，那都是對執政黨的傷害，民進黨要好好面對美豬進口後檢驗與管理的問題。
●作者：張銘祐／政治評論員
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