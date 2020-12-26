NBA／Butler扭傷腳踝退場 「阿舍哥」砍7顆三分率隊取勝
NBA／Butler扭傷腳踝退場 「阿舍哥」砍7顆三分率隊取勝
記者黃建霖/綜合報導
2020-12-26 11:00:45
邁阿密熱火今天在聖誕大戰中以111:98擊敗紐奧良鵜鶘，自從總教練Erik Spoelstra執掌球隊兵符後，他們在聖誕夜8戰全勝。不過此役球隊當家球星「士官長」Jimmy Butler因右腳踝扭傷退場，後續傷情還需要等待檢查結果才能得知。
熱火本場開局比較慢熱，一度以9:17落後，但此後的13分鐘，他們打出53:21的猛烈攻勢，上半場打完取得13領先；下半場鵜鶘發起反攻，一度追到只差6分，但熱火今天三分球手感太好，全隊37投16中，命中率高達43.3%，儘管Butler只打了16分鐘，他們最後還是頂住壓力，以13分之差贏球。熱火射手「阿舍哥」Duncan Robinson一人投中7記三分球，追平聖誕大戰的紀錄，他射進了23分，球星Bam Adebayo得到17分，「英雄哥」Tyler Herro斬獲11分，替補控衛Goran Dragic得到18分、9次助攻。
Zion Williamson本場到得了32分、14籃板，他目前還未滿21歲，此前僅有LeBron James在未滿21歲的情況下於聖誕大戰崁下超過30分，但可惜寫下里程碑卻未能率隊取勝。鵜鶘球星Brandon Ingram今天得到28分，但全隊命中率只有39.7%，三分球35投僅10中，這樣的表現難以擊敗上賽季闖進總冠軍賽的熱火。