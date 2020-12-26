土耳其：與BioNTech簽署協議　採購輝瑞疫苗

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他表示，根據協議，土耳其最多可能取得3000萬劑疫苗。
土耳其自當地時間25日晚間9時開始週末宵禁，全國將持續封鎖到28日清晨5時。衛生部25日公布疫情通報顯示，過去24小時新增1萬7543起武漢肺炎病例、256例死亡；累計211萬8255例、1萬9371例病歿。
克扎在推文中指出，採購輝瑞及BioNTech疫苗過程延遲原因在於對方不願意承擔可能發生的生產相關問題，但是問題已獲解決。他表示，想要接種輝瑞疫苗的公民必須簽署書面同意。
「每日晨報」（Daily Sabah）報導，克扎感謝BioNTech執行長、土耳其裔德國科學家沙辛（UgurSahin）排除土耳其的採購障礙，「他給土耳其特殊待遇的事實不會被人遺忘，我再次代表我國向他致謝」。
包括美國、英國、歐洲聯盟在內，已有逾45國批准使用輝瑞及BioNTech共同研發的疫苗。
克扎還宣布入境新措施。搭機抵達土耳其的所有國際旅客自28日起、經由海路及陸路抵達的所有旅客自30日起，都必須提供出發前72小時內採檢的武漢肺炎核酸檢驗（PCR）報告。
他表示：「入境時，在邊界關卡無法提供檢測（陰性）結果者將在住處遭到隔離，此一措施將繼續實施到2021年3月1日。」（編輯：周永捷）1091226