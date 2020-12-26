120人自英國抵台！防堵變種病毒防疫措施曝光

華航CI82倫敦-台北班機將在今（26）晚9點15分自倫敦起飛，明日晚間抵台，將有120名旅客將入境，不過由於目前國際上西岸新冠肺炎病毒變種相關案例，而英國就是一大疫區，防疫不可不慎，桃園機場為因應該班機抵台表示，已決議加強旅客入境防疫及清潔消毒措施。

我是廣告 請繼續往下閱讀

桃園機場說明，機場公司12月24日與衛福部疾管署、移民署、航警局、關務署臺北關、動植物防檢局、航空公司等單位，決議加強旅客入境防疫及清潔消毒措施。中華航空CI82班機定於本日 21點15分自倫敦起飛，預計明日18點15分抵台，依據訂位資料旅客人數為120人，是目前預報自英返台入境旅客數最高的一次。

機場公司依據疾管署日前邀集各相關單位討論自英國入境旅客集中檢疫工作會議決議，將負責執行相關清消作業，並協助載運旅客至集中檢疫所。為強化防疫，機場公司於旅客入境後將進行候機室及相關動線清消，並安排專屬乘車區域及6台遊覽車，以梅花座方式每車搭載大約20人至集中檢疫所。





最後桃園機場強調，因應未來更多自英國返國旅客相關防疫需求，機場公司將全力配合政府，提供必要之規劃與協助，堅守國門崗位，落實邊境防疫作為。



