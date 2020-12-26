尺度太大急刪！吳怡霈泡湯「上空全裸」入鏡

40歲的吳怡霈從主播轉戰藝人，曾擔任過許多節目的主持人，出眾的外表加上穩健的台風，深得觀眾喜愛，她也跨足戲劇圈，去年還擔綱《天之蕉子》的女主角，演藝事業亮眼。吳怡霈日前把握寒冷的冬天前往花蓮享受泡湯，還大方地曬出裸身照引爆邪惡視角，難得展示性感的她，馬上引來熱烈迴響。

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只見吳怡霈裸上身浸泡在澡堂，無辜、微微張開雙脣的神情引人遐想，性感的鎖骨清晰可見，露出大片白嫩的肌膚，還能隱約看出胸型，讓人不禁想往下欣賞。而吳怡霈這次難得放送清涼照，讓不少藝人都看傻眼，除了謝忻讚嘆她是性感女神之外，黃豪平也笑回「嚇歪」。

吳怡霈往年冬天都會前往日本滑雪、泡湯，但今年礙於疫情，只能留在國內並想像自己在日本。事實上，吳怡霈在曬出這一系列照片之前，曾PO出過第一版，不過疑似因為尺度太大而備受討論，讓她趕緊刪除後，再上傳第2版，「看了好幾遍覺得喜歡的照片，結果一堆人在該該叫，好吧只好來個看不到湯本人的照片」。（編輯：侯家瑜）

▲吳怡霈出眾的外表加上穩健的台風，深得觀眾喜愛。（圖／吳怡霈臉書）