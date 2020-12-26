離開高國華後頻頻豔遇！陳子璇自曝「異國戀」進度

補教天后陳子璇與高國華結束婚姻之後，頻頻在臉書上抒發心情和感情觀，甚至與高國華的過往回憶也不吝於分享，昨（25）日再次寫下長文透露對異國戀情的看法，同時爆料自己豔遇的進度。

我是廣告 請繼續往下閱讀

由於拿手科目是英文，陳子璇坦言小時候確實有嚮往過異國戀情，不過隨著年紀增長、接觸外國人後，想法也有所改變，「老外文化和我們實在不相同，若要更深入心靈交流真的太難，比如你想要講個笑話，還要想如何翻成英文，或者想脫口而出平時大家都懂的梗，翻成英文就沒梗」。

不過陳子璇認為，外國男人深邃、精緻的五官和紳士的言行舉止，總令人相當著迷，他們也很勇於表達愛意，會讓女生不自覺就陷入浪漫的幻想，她以自己的親身經驗為例，「我記得以前在教英語的時候，有一個外教叫Mark，他每次看到我就拋媚眼，然後用深情地表情對著我說話，常常我的餘光會看到他一直盯著我看，剎那間是很容易被電到的，但我並沒有陷入情感，原因是不夠有電」。





對於發展異國關係，陳子璇坦言這種想法早已幻滅也沒有緣分，不過她近來又有韓國男人的豔遇，對方向陳子璇邀約加通訊軟體後，發了一則訊息表示想發展「私人關係」，讓陳子璇不禁小鹿亂撞起來，雖然沒有下文，但她也很開心可以收到對方的聖誕祝福，「英文談感情太難了，但收到聖誕祝福已經很開心了，如果需要再學韓語吧」！（編輯：侯家瑜）

▲陳子璇（左）與高國華（右）離婚後頻豔遇。（圖／陳子璇臉書）