郭雪芙「塞襪子填褲檔」超MAN　帥到翻過去！

國片《揭大歡喜》是台灣罕見的「全女性飾演」電影，片中男女角色均由女性扮演，

郭雪芙、謝沛恩更為了扮演「男性」，不僅先後為戲落髮，更爭先恐後希望頭髮越短越好，甚至

揚言要「剃平頭」反串MAN台帥，兩人比帥的反應，也驚呆了劇組。

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事實上

，片中飾演男生「黑輪（歐蘭德）」的謝沛恩，早在電影開拍前就以男性裝扮生活，好讓自己早早適應角色。而片中同時飾演「羅斯福」、「羅琳」男女角色的郭雪芙，則一開始比較難適應，由於

從來沒有剃髮經驗，讓她緊張害怕又很期待，自己會變成什麼樣子，甚至緊張得一

下戲就戴上假髮，急於恢復女兒身。

▲謝沛恩（左）、郭雪芙在片中比帥不比美。（圖／海鵬）

郭雪芙扮演男生，還得塞襪子填褲檔以增加雄風，「

好像裝男生就一定要在下面放一包

」，讓她和謝沛恩兩個小女生經常笑成一團。問她

扮男生什麼最難？

郭雪芙坦承

反串很不容易，因為男女差異很大，演起戲來口氣、眼神、動作表達都不一樣，尤其

「男人都是下半身思考」，

常常讓她「忘記要調過來」。

▲《揭大歡喜》前導海報，以魔鏡秀出郭雪芙兩種截然不同造型。（圖／海鵬）

謝沛恩、郭雪芙男裝帥氣程度，

堪稱現代版

《梁山伯與祝英台》，而兩人

勁帥扮相也讓工作人員驚為天人，私下更是「比帥不比美」。電影《揭大歡喜》改編自莎士比亞四大喜劇之一，劇情講述一群男女追求愛情時發生的趣事。

前導預告中，妙齡女子羅琳（郭雪芙 飾），為測試歐蘭德（

謝沛恩 飾

）

對她的「一見鍾情」是真是假，

竟異想天開剪去長髮、換穿西裝，裝扮成瀟灑男生並改名「羅斯福」，近距離觀察歐蘭德是否真心，卻因為扮相太帥，反而引發更多女子追求…。