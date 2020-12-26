岡山路竹延伸線需自籌百億　陳其邁用這招解決

捷運岡山路竹延伸線（第2A階段）獲國發會審定

，

。

我是廣告 請繼續往下閱讀

岡山路竹延伸線（第2A階段）起點銜接第一階段的岡山車站（RK1），沿台1線經過岡山農工、本洲產業園區、高雄科學園區、高苑科技大學、止於路竹市區南側（RK6），全長約7.84公里，共設置5座車站，計畫總建設經費約199.32億元，將可串連捷運沿線高科技產業園區、帶動北高雄整體發展

﹔

副市長林欽榮也表示，預期中央近期可核定岡山路竹延伸線（第2A階段），在高雄市即將跨百年之際，可說是個好消息。

陳其邁指出，

岡山車站（RK1）的聯合開發案

，附近