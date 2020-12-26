岡山路竹延伸線需自籌百億 陳其邁用這招解決
記者鄭婷襄/高雄報導
2020-12-26 13:46:51
捷運岡山路竹延伸線（第2A階段）獲國發會審定，起點銜接第一階段的岡山車站（RK1）止於路竹市區南側（RK6），計畫總建設經費約199.32億元，中央補助99億元，但高雄要自籌100億，高雄市長陳其邁今（26）日指出，會在5個站進行聯合開發案，這些收益就可以挹注捷運的興建，請大家放心。
岡山路竹延伸線（第2A階段）起點銜接第一階段的岡山車站（RK1），沿台1線經過岡山農工、本洲產業園區、高雄科學園區、高苑科技大學、止於路竹市區南側（RK6），全長約7.84公里，共設置5座車站，計畫總建設經費約199.32億元，將可串連捷運沿線高科技產業園區、帶動北高雄整體發展﹔副市長林欽榮也表示，預期中央近期可核定岡山路竹延伸線（第2A階段），在高雄市即將跨百年之際，可說是個好消息。陳其邁指出，現在計劃通過，未來五個站就加速像岡山車站（RK1）的聯合開發案，加速進行大面積的聯合開發，附近串聯路科還有本洲工業區，另外到橋頭科學園區，這一帶大概有35萬人口，光產業就業人口就有8萬人之多，所以興建必須跟著產業跟整個北高雄的發展同步來進行。陳其邁表示，過去在紅線、橘線，幾乎沒有任何一站是有進行過聯合開發，所以在財務試算上會比較吃緊，現在改弦更張，從紅線延伸線開始，一方面捷運開始興建，另一方面就同步採取聯合開發，那這些收益就可以來挹注捷運的興建，這個都在綜合規劃報告、財務試算裡面都已經跟國發會說明、計算清楚，請大家放心，且岡山附近土地的價格持續看漲，大家也都對前景看好，路科其實是未來一個開發非常重要一個點，所以本來是兩年後才要宣布動工，可能會提早一年，到明年中或明年底就開始動工。