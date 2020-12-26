美中關係趨冷　中國移民熱潮不減

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報告顯示，中國目前以逾1000萬的移民人口流出總量成為世界第3大移民輸出國，而2019年中國移民目的國前3名仍是美國、日本和加拿大。
報告並指出，「教育」穩居中國移民首要因素。2018至2019學年，中國仍是美、英兩國的最大國際留學生來源國，近10年赴美讀高中的中國學生人數激增近百倍，留學低齡化趨勢顯著。
此外，中國的直系親屬移民也超過投資移民成為主體，「舉家移民」更為普遍。
美國自由亞洲電台引述紐約移民律師郭進表示，中國人口透過移民大量流出且越發低齡化是不可逆轉的大趨勢，「中國往外走的人小留學生特別多，需求特別大。家長給子女早做打算，中國的洗腦教育大家都不接受」。
與此同時，郭進指出，「（中國移民）魚龍混雜，間諜也摻雜其中。美國要的是合法的、守法納稅的移民，所以也在調整相應的政策」。
美國總統川普任內積極推動限制移民的立法，中國移民首當其衝。白宮發布行政命令，今年6月1日起，暫停某些中國留學生和研究人員入境，以防止美國技術和智慧財產權被竊取；10月，美國移民局禁止中共黨員申請綠卡和入籍。
本月初，美國參眾兩院更通過對合法中國移民作出更多限制的「高技術移民公平法案」（Fairness forHigh-Skilled Immigrants Act），並調整了中國移民的綠卡配額。該法案通過前並新增條款，禁止與中國軍方和中共有關聯的人員在美國境內調整移民身份、獲得綠卡。（編輯：周慧盈/吳柏緯）1091224