民眾黨恐被郭台銘接收？高虹安4點聲明駁斥

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針對媒體報導有關本人近日問政及黨務參與之評論，諸多與事實乖違之處，回應如下：
1. 黨內議題之發聲攻防，無論澄清辯護、批判揭弊，應邀受訪或政論錄影，虹安從未逃避閃躲，均依黨團討論定調，分進合擊，以期達到最大綜效。日前於居住正義議題，不論是出席政策倡議記者會，或回應明倫社宅議題，為柯主席之發言對媒體澄清說明，均不曾缺席噤聲。所謂「鮮上火線，忠誠度待觀望」，實是難以承受之指控。
2. 本次黨代表選舉，虹安不曾公開為任何候選人站台拉票。任何辦公室或地方服務處幹部，不論是哪個委員、縣市總服務處或黨部、黨團所屬幹部，有意參選黨代表，壯大台灣民眾黨，虹安皆樂觀其成。至於各人參選之區域，本應為其戶籍或生活所在，與所屬工作團隊無涉，虹安更不曾過問干預，亦不曾在黨內會議說過，要跟郭台銘創辦人報告黨內事務之說。相關傳聞與臆測，均毫無事實根據，純屬子虛。
3. 昨日舉辦之「身心障礙者保險權益促進」公聽會，討論的法案與議題，均經黨團內部討論，列為本會期優先法案，集體支持推動。公聽會也為黨團與五位委員辦公室共同主辦，全體委員、黨團主任、發言人等無一缺席，何來「淡化民眾黨色彩」之說？現場來賓除學者專家與身障團體代表外，另邀請聯華電子宣明智副董事長、永齡基金會劉宥彤執行長、蔡沁瑜副執行長等人，係因郭台銘創辦人於2019年參選總統時，曾提出「百億身障保險基金」政策，故邀請當時參與的團隊代表出席分享並提出建議，怎能說是「該議題與郭台銘並無直接關聯」？
4. 虹安目前除國會問政立法工作外，均專注黨部賦予之中彰投選區經營工作，並無「越區經營」之主觀意願或客觀事實。日後若為2022地方選舉布局，相信黨內會有民主機制，以公平公正、透明公開之方式，爭取全黨提名之公職候選人最大之勝機。