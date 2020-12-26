正妹插畫家穿戰袍吃聖誕餐　「拉鍊開超低」引人口水直流

知名插畫家泥泥學姐擁有驚人的F級上圍，一張張的清涼照總能讓人鼻血直噴，因為時常曝光自己搭捷運的辣照爆紅，IG更超過百萬粉絲追捧。近日泥泥學姐與好友大啖美食過聖誕節，巧遇國師唐綺陽讓她超開心，馬上放送爆乳吃炸雞的模樣造福大眾，而她日前也化身聖誕老婆婆，惹火服裝十分吸睛。

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泥泥學姐日前才辣曬過深U聖誕服，這次出門吃飯也不忘再次拿出戰袍，只見她身穿短版上衣，胸口拉鍊開得徹底，幾乎可以看見整條深邃事業線，飽滿的雙峰呼之欲出，手拿雞腿狂嗑，雙重「美食」不禁讓人垂涎欲滴、食指大動。

▲泥泥學姐日前辣曬深U聖誕服。（圖／泥泥學姐臉書）

此外，泥泥學姐也幸運地巧遇偶像唐綺陽，「能在聖誕節，這個充滿感恩的節日跟唐老師合照，我的2020年已圓滿，唐老師真的好溫暖好療癒，那對眼睛也是漂亮到不行，感謝老師的直播曾陪我走過低落時光，被老師擁抱的時候都快哭出來」，她也預告自己籌備已久的寫真集即將問世，要趕緊回家繼續趕稿，希望大家多多支持。（編輯：侯家瑜）

▲泥泥學姐飽滿的雙峰呼之欲出。（圖／泥泥學姐臉書）