正妹插畫家穿戰袍吃聖誕餐　「拉鍊開超低」引人口水直流

知名插畫家泥泥學姐擁有驚人的F級上圍，一張張的清涼照總能讓人鼻血直噴，因為時常曝光自己搭捷運的辣照爆紅，IG更超過百萬粉絲追捧。近日泥泥學姐與好友大啖美食過聖誕節，巧遇國師唐綺陽讓她超開心，馬上放送爆乳吃炸雞的模樣造福大眾，而她日前也化身聖誕老婆婆，惹火服裝十分吸睛。
泥泥學姐日前才辣曬過深U聖誕服，這次出門吃飯也不忘再次拿出戰袍，只見她身穿短版上衣，胸口拉鍊開得徹底，幾乎可以看見整條深邃事業線，飽滿的雙峰呼之欲出，手拿雞腿狂嗑，雙重「美食」不禁讓人垂涎欲滴、食指大動。
娛樂中心/綜合報導
2020-12-26 14:07:23｜2020-12-26 14:22:06
知名插畫家泥泥學姐擁有驚人的F級上圍，一張張的清涼照總能讓人鼻血直噴，因為時常曝光自己搭捷運的辣照爆紅，IG更超過百萬粉絲追捧。近日泥泥學姐與好友大啖美食過聖誕節，巧遇國師唐綺陽讓她超開心，馬上放送爆乳吃炸雞的模樣造福大眾，而她日前也化身聖誕老婆婆，惹火服裝十分吸睛。
泥泥學姐日前才辣曬過深U聖誕服，這次出門吃飯也不忘再次拿出戰袍，只見她身穿短版上衣，胸口拉鍊開得徹底，幾乎可以看見整條深邃事業線，飽滿的雙峰呼之欲出，手拿雞腿狂嗑，雙重「美食」不禁讓人垂涎欲滴、食指大動。