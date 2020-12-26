解密泰國「處女獻祭」傳統　女星被警告不能談戀愛！

泰國恐怖片《養鬼人》，以泰國眾多偏鄉村落至今仍存在的「女巫」為主題，探討以人為媒介與神靈交流，深入探索泰國傳統信仰。電影製片說：「《養鬼人》中的地方女巫，在泰國現今還是很常見，相信神靈、惡魔、鬼神等信仰的人們不在少數，但若人們能更加理性且更有意識地去面對信仰，將可以更了解傳統的民俗信仰，《養鬼人》就是為了記錄這一切所存在。」

我是廣告 請繼續往下閱讀

電影講述在泰國一處偏僻的村落，小普的阿姨潘辰是村莊裡小有名氣的女巫，潘辰姨以嚴厲的教育扶養小普長大，不時告誡小普唯有保有處女之身，才能侍奉神靈，希望小普能繼她之後，成為村莊的神靈代言人。

▲▼女主角樂蓋蒙品樂基齊拉希（上圖，下圖左），被培養成女巫。（圖／車庫）

然而，當小普的青梅竹馬圖恩從大城市返鄉後，一切慢慢有了轉變，帥氣的圖恩令小普初嘗戀愛滋味，也動搖了她成為繼承人的信念。《養鬼人》更將泰國知名節日「水燈節」搬上大銀幕，讓男女主角在浪漫唯美的水燈節中感情升溫。

預告片中，可以看到女主角樂蓋蒙品樂基齊拉希，因祭祀而在神壇中裸露上身的畫面，她表示《養鬼人》是和以往十分不同的恐怖片，「我在電影中飾演長年被阿姨操控生活的小普，小普在電影中的轉變讓我吃驚，也十分佩服。我演過很多恐怖片，但『小普』這個角色，是我第一次拿到劇本就愛上的女孩，她十分清楚自己想做什麼，非常大膽而且有著令人著迷的魅力。」