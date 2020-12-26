確診個案無擴散社區！醫讚爆「原因」：台灣打出漂亮勝利
確診個案無擴散社區！醫讚爆「原因」：台灣打出漂亮勝利
編輯中心/綜合報導
2020-12-26 14:18:07
日前紐西蘭籍機師違反防疫規定，讓國內打破253天零本土紀錄，造成廣達電腦企業子公司員工確診（案771），針對這名案771本土病例的接觸者共匡列173人，所幸目前採檢結果170人PCR檢驗陰性，還有3位檢驗中，先前接觸者中有4位有症狀的，也都經過2採陰性。對此，《Dr. E小兒急診室日誌》醫師謝宗學在臉書提到，每次新冠肺炎確定病例進入社區，皆無擴散出去造成群聚或是社區感染疫情，全因「國民的自制力很強」，讓我們在國際間打出一場漂亮的勝利。
謝宗學表示「最近家人打電話問我，台灣人是不是有什麼特殊體質，怎麼每一次新冠肺炎確定病例進入社區，都沒有擴散出去，造成群聚或是社區感染疫情？」他認為若有特殊體質，就不會有這麼多台灣人在國外染病返國後被確診了，以台灣資訊流通之迅速，也不可能蓋牌，況且自己天天在急診第一線看診，目前的確沒有看到特殊的變化。唯一可以解釋的原因，是我們「國民的自制力很強」，境內第二道防線做得確實，雖然部分的人稍有鬆懈，但大部分的人仍然緊守勤洗手、戴口罩的原則，商家也努力消毒環境。謝宗學接著指出，今天是12月26日，是紐西蘭機師趴趴走最後一天，12月12日後的第一個14天循環結束，目前沒有疫情傳出，第一關算是通過了，接下來是將經歷跨年考驗的第二個14天循環，希望我們可以安全度過。
謝宗學大讚除了極權國家，台灣是民主國家中，防疫做得最確實的，全民共同防疫、自律的生活，雖然犧牲部分生活的便利，但換來正常生活的基本權利，光是這點就足以自豪，並稱「2020年快要結束了，我們在國際間打出一場漂亮的勝利！其他國家經濟因為疫情蕭條時，我們卻因防疫有成，經濟反而空前繁榮」，現在的成果印證了他不斷強調的「防疫即救國」觀念。
最後呼籲，即將到來的2021年，我們一樣不能鬆懈，持續堅守勤洗手、戴口罩個人衛生防護原則，簡單的動作卻能保護我們的生命、健康、和財產，這是目前最棒、報酬率最高的投資了！（編輯：賴詠璿）
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。