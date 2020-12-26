快訊／境外移入再增3例！2菲籍漁工持陰性報告仍確診
快訊／境外移入再增3例！2菲籍漁工持陰性報告仍確診
記者黃仁杰／台北報導
2020-12-26 14:22:43
中央流行疫情指揮中心今（26）日公布國內新增3例境外移入確定病例，分別自菲律賓及印尼入境。另外，指揮官陳時中表示，和案765紐籍機師有關的相關個案通報看起來沒有特別變化，可能多少大家都會有點緊張，不過目前大家應該是可以比較安心一些。
指揮中心表示，案782及783均為菲律賓籍20多歲男性船員，今年12月9日與其他28名船員同行來台，皆持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。2名個案檢疫期滿後，於12月24日由公司安排專車前往醫院採檢，於今日確診。其餘28名同行船員檢驗結果皆為陰性，將持續完成7天自主健康管理，並於期滿後再次採檢，結果為陰性才可登船工作。案784為印尼籍20多歲男性漁工，今年12月10日來台工作，持有登機前3日內核酸檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館檢疫，迄今無症狀。個案於12月24日檢疫期滿，25日由仲介安排專車至醫院採檢，於今日確診。已掌握個案同車接觸者共24人，因皆有適當防護，列自主健康管理。
指揮中心統計，截至目前國內累計其中783例確診，分別為688例境外移入，56例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染及1例不明，案530移除為空號。確診個案中7人死亡、647人解除隔離、129人住院隔離中。
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