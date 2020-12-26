北京再爆本土疫情！順義區進入戰時狀態

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北京市疾病預防控制中心副主任龐星火表示，在新增的2起本地確診病例中，其中1名女患者發燒、不適後赴醫院求診，院方建議她進行留院觀察遭拒。直到隔天患者再次求醫並確診為陽性。
在這之前，北京也已於23-24日，連續2天都有新增1例無症狀感染。北京市政府發言人表示，首都疫情出現多點散發零星病例狀況，防控面臨考驗。中國官媒《新華社》報導，有鑑於本土病例在特定區域接連出現，順義區全區宣布進入戰時狀態。
北京市政府聲稱，疫情防控形勢嚴峻複雜，隨著元旦和春節假期臨近，人員的流動和聚集越來越頻繁，增加疫情傳播風險，倡導廣大市民朋友非必要盡量不離京、不出境，建議大家留在北京過節；同時倡導簡約生活，少聚集、少外出，減少不必要的聚餐聚會。若出現發熱、乾咳、乏力，嗅覺、味覺減退等症狀，應立即就診，並主動告知14天內活動史、接觸史；就醫途中應全程佩戴口罩，與他人保持距離，盡量避免乘坐公共交通工具。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。