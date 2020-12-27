Melody談婚姻生活　「真正摧毀愛情的是理所當然」

就這麼簡單 習慣的好突然

不用勉強自己 不必忍受猜疑 我想那就是你

愛並不麻煩 人不對才會感覺好難——Melody《愛的奇蹟》

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Melody殷悅，她雖然有著傻大姊的形象，但其實並非是個傻妹，甚至很有智慧，這點或許從她的出道曲《愛的奇蹟》就能看出端倪。

▲Melody很受女性粉絲歡迎。（圖／Melody臉書）

Melody在2006年結婚後，就較少出現在螢光幕前，不過在許多女性心目中一直是充滿智慧、獨立自主、帶著笑容且散播正能量的溫暖代表。近期她與Jenny在Podcast上主持節目《姐妹悄悄話Sisters Talk Talk Show》，睽違已久的和觀眾「近距離」接觸，藉以傳授更多「Melody哲學」，希望能成為許多女性迷惘時的最佳解藥。

▲你想過未來該是什麼樣子嗎？（圖／Melody臉書）

曾經在一次訪談中，她這樣說：「你20歲想的，到了30歲、40歲後往往不是你想的那樣，你永遠不知道生活會把你帶到哪裡去。」每一個人從求學、畢業、成家各階段總會有不同的目標和體悟，但要如何以智慧去破除迎面而來的難關才是真正的關鍵。

2003年Melody以歌手身份在台灣出道，美國出生長大的她有著歸國子女的口音，搭配上甜美的外型，一出道就非常亮眼。不過，觀眾開始注意到這位女明星，其實是她開始演戲之後，特別是在《終極一班》當中擔任班導田欣時的傻大姊模樣讓人印象深刻。

那年的她，其實才26歲，是個正要展翅高飛的年紀，而她也的確「拚了命」讓自己展翅高飛，因為當時的她認為「做不到的事，那就是加倍努力，就總有一天可以做到」。

▲30歲對許多女性來說都是一個檻。（圖／Melody臉書）

後來的她，過了30歲，想法開始改變，她發現自己無法達成的事情，並不是因為自己還不夠努力，而是因為不願意放過自己。往往女人在30歲時，自己、家庭、社會的壓力接踵而來，該不該拚事業？還是快點找人結婚？孩子不生會不會來不及？像是沒有任何一個人願意放過你似的，這種時候只有你自己，能放過自己。

▲Melody活出很精彩的30歲，並且出版過5五本著作。（圖／Melody臉書）

Melody曾在著作中提及：「當理想和現實有所衝突，我們必須要做出選擇，可是說很容易，做卻很難，因為你要先有勇氣，承認自己就是無法面面俱到、樣樣得到。」字字句句描寫著她對人生的體悟。

婚後的Melody有著超齡的成熟與智慧，她結婚時才26歲，還是許多人正在享受轟轟烈烈戀愛的年紀，可是她選擇一腳踏入婚姻，她認為婚姻是從談感情變成談生活，幾歲結婚不是重點，而是要用心過日子。

▲Melody與老公、女兒合影。（圖／Melody臉書）

在Melody近日更新的Podcast當中推薦了電影《婚姻故事》，她說這部作品她會用「平凡，但是可怕」來形容，故事中的夫妻並沒有很大的爭執，但日子過著過著卻開始產生對婚姻的疑慮，男方認為妻子為什麼不能做到夫唱婦隨，女方則認為老公為什麼單方面的要求她改變，使得兩人日漸缺乏溝通，開始質疑自己的愛是否依然穩固。Melody認為，劇中這股真實的平凡感，反而更能呈現婚姻的真諦。





畢竟，在一段穩定的關係當中，可怕的從來不是變化，而是不願改變。





Melody說：「人們總說婚姻是愛情的墳墓，這是不對的，真正摧毀愛情的，是『理所當然』。」





家人、朋友、情人、夫妻之間對彼此的付出都是出自於「愛」，當你在一段關係之中，你付出的任何事都被對方當作理所當然，連基本的感謝之意都不願表達，甚至吝嗇給予任何稱讚，傳遞人與人之間不可或缺的Feedback時，那麼一切就會失去溫度，使關係逐漸瓦解。

▲Melody認為「理所當然」是婚姻關係中的殺手。（圖／Melody臉書）

Melody也提到，婚姻本來就不會是一帆風順，會有許多微不足道的小事打擊著你原先的信念，兩人彼此磨合本來就是難題，若對方的態度是將一段關係中的犧牲、奉獻、付出視為理所當然，那必然會成為婚姻的殺手。搭檔Jenny也補充她的觀點，認為許多女性內心有什麼想法、委屈、不滿經常沒有直接表達出來，但某天忍耐不下去後突然說出口，另一半也會很難接受，所以提醒適當的溝通都是必須的，千萬別縱容對方的「理所當然」，讓自己變得無法過日子。