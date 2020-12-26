終於親了！邵雨薇跨坐賀軍翔　迎來浪漫沙發吻

由賀軍翔、邵雨薇主演的《天巡者》播出以來奇幻懸疑劇情備受討論，鍾馗、孟婆組成的鍾孟CP也大受粉絲喜愛，還有已當媽的粉絲自爆：「我兒子每天在床上學鍾正南用法術說要收了我！」讓網友笑翻。而本周《天巡者》更迎來高潮劇情「神鬼大戰」，以及粉絲期待已久的「鍾孟CP」甜蜜浪漫沙發初吻。

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▲《天巡者》懸疑推理的劇情備受網友關注。（圖 / 三立提供）

× ▲《天巡者》懸疑推理的劇情備受網友關注。（圖 / 三立提供）

賀軍翔在神鬼大戰中意外被吳青原（尹昭德 飾）打傷，和邵雨薇也因此契機感情大躍進，賀軍翔展現腹黑屬性攻略，邵雨薇成功獲得「浪漫沙發吻」一枚，邵雨薇因劇情設定要跨坐在賀軍翔身上，劇本寫道：「心語被吻得喘不過氣來，推了推正南」，讓她在現場排戲時害羞到狂笑場。編劇林若晞感性分享鍾孟CP在設定上，是那種千年以來「一生一世一雙人的動人愛情」，林若晞說：「如果真的有一個你喜歡的人，一輩子都對你一個人好，也是一個很讓人期待的事情，不然不會所有的戲都是這樣寫。」

▲賀軍翔（右）與尹昭德本周有精彩對手戲。（圖 / 三立提供）

× ▲賀軍翔（右）與尹昭德本周有精彩對手戲。（圖 / 三立提供）

《天巡者》除了玄幻抓鬼，懸疑的緊張劇情也備受關注，網友紛紛懷疑貫穿全劇的惡鬼吳青原，背後另有大魔王操控，劇中埋下多個隱藏疑點引發討論，網友整理出幾個嫌疑人包括吳青原母親（譚艾珍 飾）、全能暖男兼玄學專家盧教授（陳璽安 飾）、鍾馗前世妹妹李恩熙（程雅晨 飾）、鍾馗左右手阿福（陳博正 飾）都被列入懷疑名單。而吳青原危害人間作亂終於迎來他的結局，本周播出將被鍾馗收服，與母親吳婆婆的道別戲相當感人，拍攝當下更讓現場工作人員哭成一片。