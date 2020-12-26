眼癌男童手術成功返台 謝長廷：良善故事帶來溫暖
記者張志康/綜合報導
2020-12-26 14:58:21
本月初，罹患眼癌的3歲男童排除萬難赴日進行手術，在成功手術後，今（26）日自東京成田機場搭機返台。駐日代表謝長廷也在臉書發文表示，這次搶救光明的行動順利達成，在全球疫情嚴峻的時刻，台灣這種良善的故事帶來溫暖。
11月，居住在高雄的3歲范姓男童，由於罹患眼癌，在得知日本有小線源放療可以挽救僅存的右眼時，向日本名醫鈴木茂伸求助，並願意協助治療。但正逢新冠肺炎疫情，簽證難辦，在台日雙方協助下，順利於12月初赴日就醫。范童於12月5日抵日，經過14天檢疫隔離，於21日住院接受小線源放療。術後恢復情況良好，於25日出院，駐日代表謝長廷特別接待范童與同行的阿嬤祝賀。
范童今日搭機返台，謝長廷特別在臉書發文表示，由於疫情關係，范童必須由距離東京市區較遠的成田機場離境。范童與同行的阿嬤，在駐日代表處官員與慈濟志工陪同下送到成田機場出境安檢門口，並請航空公司協助照料。謝長廷在文中感謝日本航空配合協助，並體貼的買了生日禮物予范童。謝長廷指出，這次搶救光明的行動，從媒體報導、社會大眾關懷、善心人士捐款、簽證取得、出國來日本、接受隔離、手術完成，到今天搭機直飛故鄉高雄，前後才一個月餘，順利達成。「在世界疫情嚴峻的時刻，台灣這種良善的故事帶來溫暖。」謝長廷如是說。