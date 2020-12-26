憂半導體遭中資挖角　謝金河：台灣必須守住這一關！

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謝金河提到，他前幾天，當面跟沈副院長提起這個事，他說政府會密切注意。而本週，他請了兩位優秀的同事，一個是採訪半導體產業28年，在今周刊當顧問的林宏文，及深入科技產業，經常鎮守在台元科技園區的財訊雙週刊副總編輯林宏達，一起來探討潛伏在竹科及台元科技園區的秘密基地。他們的名字只差一個字，但不是兄弟，都道出背後問題的嚴重性。
謝金河指出，這兩年，美、中從貿易戰到科技戰，大家才發現中國的科技公司竊取全球尖端科技技術的嚴重性。其實在這之前，大陸用高薪挖角台灣的半導體人才，像蔣尚義到弘芯，標榜不挖台積電的人及台積電的技術，但弘芯初創有廿幾位員工是從台積電過去的，這個挖角定義很難判定。
他回顧，過去多年，台灣發生很多起違反營業秘密法的訴訟，像聯詠追訴兩名離職員工，德國化工大廠的台籍員工，包括廠長，偷偷把技術賣到中國，遭到起訴。穩懋的砷化鎵技術，也遭到偷竊。
文末，謝金河提到，財訊雙週刊這幾年努力把這些案情深入追蹤報導。現在中國以舉國之力，全民大煉芯，台灣一定成為重金襲擊的地方，偉詮電子林董事長跳出來點出重點，台灣如何守住這一關？是未來的重中之重！
新聞來源為Newtalk 新頭殼