英國班機將抵台！6台大巴待命將120人送往集中檢疫所
英國班機將抵台！6台大巴待命將120人送往集中檢疫所
記者黃仁杰／台北報導
2020-12-26 15:22:39
日前國際上才傳出新冠肺炎病毒已出現變異，其中英國更是屬於重災區，不過華航班機明（27）日就將載120名旅客從倫敦飛抵桃園機場，是目前預報自英返台入境旅客數最高的一次。對此中央流行疫情指揮中心今（26）日於記者會上表示，該班機所有乘客都還是需持陰性報告登機，不過為了謹慎起見，下機後將全員採檢並送往集中檢疫所，機組人員也比照辦理。
中華航空CI82班機定於本日 21點15分自倫敦起飛，預計明日18點15分抵台。陳時中表示，針對英國班機抵台，指揮中心已經做好準備，所有乘客除了需持陰性檢驗報告才能登機外，一入境就會進行第1次採檢，而在14天檢疫期滿後進行第二次採檢，並且要在集中檢疫所進行檢疫工作，而另外針對自英國返台的轉機客，只要在過去14天內有英國旅遊史的就要進到集中檢疫所，目前有26位。陳時中說明，機場公司於旅客入境後將進行候機室及相關動線清消，並已安排專屬乘車區域及6台遊覽車，以梅花座方式每車搭載大約20人至集中檢疫所。機組人員也比照旅客，檢疫14天，而120名旅客就是分派到集中檢疫所，會以移動距離、居住地考量和集中檢疫所的床位等作為考量，「會讓他們在外暴露的時間越短越好。」
而對於新冠肺炎病毒有所變異，陳時中指出，病毒會不會造成更嚴重的症狀現在大家都還在研究，如果及早採檢，除了可以讓集中檢疫所的人員比較安全，另外就是如果真的有獲取到病毒，就可以再進行其他研究，很多大學和國家研究機構都可以做，「目前我們了解就是傳播能力更好，之後如果有培養出來的變異病毒就可以進行研究、比較，對病毒的特性多一些瞭解。」
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