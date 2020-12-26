獨裁進化？國民黨質疑蔡英文表姊夫任最高行政法院院長
獨裁進化？國民黨質疑蔡英文表姊夫任最高行政法院院長
記者 陳弘志 / 台北報導
2020-12-26 15:28:48
蔡英文總統特任吳明鴻為最高行政法院院長，吳明鴻也是蔡英文的表姊夫，國民黨26日質疑這項人事任命有爭議，懷疑蔡總統「獨裁進化」大量任用自己人，企圖完全控制監督的力量。
國民黨指出，行政法院是專門審理「民告官」的行政訴訟，民眾對於政府行政，若要告上法院，案件就是轉到行政法院審理。未來，蔡政府可能面臨法院的不利判決，清算在野黨的手段也有機會被法院箝制，如果蔡英文能夠掌控行政法院，對民進黨政府來說，當然萬無一失。國民黨表示，蔡總統的每一個操作，都是司馬昭之心路人皆知。吳明鴻法官的資歷與專業可能有資格擔任，但絕非唯一人選，由總統的親戚擔任終審法院院長，尤其行政法院是處理「民眾與政府」糾紛的法院，人民怎麼相信法院是公正的？怎麼相信蔡英文不會介入司法？國民黨強調，蔡英文總統從全面執政以來，已經完全把持行政、司法、立法、監察四權，再兼任民進黨的主席，成為超越憲法的權力怪獸，藍營質疑「獨裁者」正在不斷進化，面對如此重大的民主危機，全民一定要出聲監督。