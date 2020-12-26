盤點2020防疫大事紀　陳時中：防疫都仰賴集中檢疫所

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盤點2020防疫大事紀　陳時中：防疫都仰賴集中檢疫所

記者黃仁杰／台北報導

2020-12-26 15:53:06｜2020-12-26 15:55:42

陳時中
▲陳時中今日於記者會盤點今（2020）年的防疫大事紀，同時感謝集中檢疫所人員的努力。（示意圖／NOWnews資料照）
國際疫情持續嚴峻，為了因應英國出現變異病毒以及即將到來的春節返台人潮，行政院長蘇貞昌今（26）日上午視察烏來檢疫所，慰問檢疫所人員辛勞。而指揮中心指揮官陳時中今日也於記者會盤點今（2020）年的防疫大事紀，同時感謝集中檢疫所人員的努力，特別是後勤組在短暫的訓練後編擔起防疫重責大任，「沒有他們我們就無法做好防疫。」
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陳時中今日於記者會上表示，目前全台有29所集中檢疫所3203床，1月初會再增加，而針對台灣的集中檢疫所之餘防疫工作「我有感觸很深」，從2月3號的武漢包機，都進到集中檢疫所，現在看起來好像也沒什麼特別，但是當時那個情境大家是多緊張，當初在那邊服務的人員將壓力一肩扛起，我們當時安全度過了2次的武漢包機，再來是寶瓶星號，那時候狀況也很不明朗，包含之後的鑽石公主號我們也安然度過了。、
陳時中進一步說明，另外還有血友病童的協助，也看得出來我們在行政彈性的環境裡給大家最大的幫助，陳時中也用台語說，「咱台灣人就是這樣啦，互相幫忙」但是那麼多的集中檢疫對象，誰要來照顧？那麼多人相當困難，但我們所有的護理師、照服員在很短的時間內全數到位，截至今天台灣有783位確診，在集中檢疫所中發現的就有是259位，如果有任何一個疏失都會形成破口，「幾個破口台灣就垮了。」

敦睦艦隊事件也是藉由集中檢疫所完成，到了年中，境外生要返台入學，該如何讓社會安心？讓邊境防疫沒有破口，到後來的菲律賓漁工、印尼專案等等，都是仰賴集中檢疫所，而明天將自倫敦抵台的華航班機，120位旅客返台一落地就會全數採檢，送檢疫期滿後再採第二次，集中檢疫所是全年無休。

陳時中表示，不管是衛生組的醫護或是安全組的警察，自己也尤其感謝後勤組，僅接受短期訓練就擔起責任，確實做得非常好，「我要向集中檢疫所的同仁表達我的謝意，沒有他們我們就無法做好防疫。」
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。
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