盤點2020防疫大事紀　陳時中：防疫都仰賴集中檢疫所

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陳時中進一步說明，另外還有血友病童的協助，也看得出來我們在行政彈性的環境裡給大家最大的幫助，陳時中也用台語說，「咱台灣人就是這樣啦，互相幫忙」但是那麼多的集中檢疫對象，誰要來照顧？那麼多人相當困難，但我們所有的護理師、照服員在很短的時間內全數到位，截至今天台灣有783位確診，在集中檢疫所中發現的就有是259位，如果有任何一個疏失都會形成破口，「幾個破口台灣就垮了。」
敦睦艦隊事件也是藉由集中檢疫所完成，到了年中，境外生要返台入學，該如何讓社會安心？讓邊境防疫沒有破口，到後來的菲律賓漁工、印尼專案等等，都是仰賴集中檢疫所，而明天將自倫敦抵台的華航班機，120位旅客返台一落地就會全數採檢，送檢疫期滿後再採第二次，集中檢疫所是全年無休。
陳時中表示，不管是衛生組的醫護或是安全組的警察，自己也尤其感謝後勤組，僅接受短期訓練就擔起責任，確實做得非常好，「我要向集中檢疫所的同仁表達我的謝意，沒有他們我們就無法做好防疫。」
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