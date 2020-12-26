希望媽媽回來心聲　立委何欣純出任務傳愛

「媽媽，我好想妳…」台中市大里區永隆國小三年級男童「小宥」，母親今年因癌症過世，讓人心酸的是，他期盼的聖誕禮物是「希望媽媽回來…」立委何欣純今(26)日扮聖誕天使前往贈送禮物，更希望在歲末年終，大家把愛分享給週遭的親友，讓社會更溫暖。

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何欣純表示，「小宥」(10歲)家中還有位哥哥，但兩人相差了12歲，父親做生意常早出晚歸，哥哥則是偶爾兼代父職接送弟弟上下學，小朋友的媽媽在2018年底發病(胰臟癌)，今年6月不幸過世。

另一位徐姓民眾與太太離婚多年，他與家中母親共同照顧家中就讀小五及小二的兄妹，徐男近年來常因肝硬化等疾病住院，且因經濟狀況不好，目前僅有家扶基金會等單位補助二萬多元，還好家中2兄妹都沒有讓爸爸及阿嬤操心。

何欣純指出，這2個小朋友都是單親家庭，家人及學校都很努力照顧他們，她自己在小學五年級父親過世，這種似懂非懂的年齡失去家人，更需要支持與關懷。今下午在鳥竹圍公園舉辦的「聖誕水岸嘉年華」，同樣就是希望大家把愛傳出去，在歲末寒冬之際感受更多溫暖。

這場為期兩天的「聖誕水岸嘉年華」活動，是由何欣純立委服務處、市議員林德宇、李天生、大明里及祥興里里辦公室共同合辦，除了有青農市集，還有來自大明高中、大元國小、崇光國小及永隆國小等學校的直笛、跳繩操、歌曲、舞蹈表演等。雖然有疫情，但現場所有防疫措施都準備周全，也請參加民眾都要戴上口罩保持社交距離。

何欣純指出，旱溪旁早年雜草叢生，一片荒煙蔓草，近年來她及各民代合力爭取經費推動「康橋計畫」，不但景觀大變身，更成為絕佳的親水休憩廊道，其中鷺村橋至日新橋堤岸在去年底開工，工程費一億多元，並在今年10月完工啟用。

何欣純表示，鳥竹圍公園一帶的親水綠地，如今變成民眾休閒及打卡地點，在十多年前根本是件「天方夜談」，近年來在民代及政府的努力，「各種不可能都變成可能」，未來要繼續努力爭取經費擴大執行，讓水岸景觀更完整。