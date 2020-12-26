台灣釣具產業協進會成立　扮演領航鯨角色

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台灣釣具產業協進會成立　扮演領航鯨角色

記者金武鳳/台中報導

2020-12-26 21:00:00

台灣釣具產業協進會成立　蔡其昌：攜手打造海洋產業發展
▲台灣釣具產業協進會成立，立法院副院長蔡其昌獲聘榮譽理事長。(圖／金武鳳攝2020.12.26)
台灣釣具產業協進會成立的主要宗旨是為臺灣釣具產業提供服務，為釣魚人建立更優質休閒垂釣制度及環境，並提供政府相關產業政策建言，臺灣釣具產業協進會今(26)日在台中舉行盛大成立儀式，針對「商港釣點統一管理規章」、「救生衣臺灣認證標章」及「全國一般性釣魚管理辦法」三大要點，提出業界共同心聲。
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立法院副院長蔡其昌致詞時表示，行政院「向海致敬」政策提出後，未來臺灣釣具產業協進會亦將扮演領航鯨角色，團結臺灣休閒垂釣相關業者凝聚共識，結合不同相關產業互相支持，實踐海洋立國國家政策下，更大範圍的領域合作及資源整合，讓臺灣休憩釣魚周邊產業相互加乘，打造共創、共享、共榮的釣魚圈，形成全球安全防疫網下，具國際魅力之臺灣獨特休閒垂釣廊帶。
蔡其昌也說，臺中港北堤釣魚示範區只是一個開端，歡迎行政部會複製其成功案例，讓全臺灣釣魚環境更加友善，我們認識海洋、親近海洋，進而珍惜海洋。

臺灣四面環海，海岸線共計1,961公里，休閒垂釣活動發展近50年，海洋資源豐沛，地貌奇特多變，為天然絕佳之釣場，惟長久以來，臺灣商港釣點管理規章各港不同，維繫釣魚安全配備之救生衣亦缺乏臺灣專屬認證標章，全國一般性釣魚管理辦法更是未見統一，優質休閒垂釣文化發展受阻，整體釣魚發展水平亦難以提升，歐美國家優良休閒垂釣管理制度、環境及辦法淪為釣魚愛好人士口中欽羨之夢想，實令臺灣釣魚有志之士惋惜不已。

釣具產業協進會今啟航大會，邀請立法院蔡其昌副院長，同時也是臺灣釣具產業協進會榮譽理事長，偕同海洋委員會副主委、海洋保育署、臺灣港務股份有限公司、經濟部工業局、台北海洋科技大學等立法、行政、學術等各單位交流意見，架構政府與產業及學術研究間共同合作平台，奠定日後發展臺灣休閒垂釣管理制度、環境及辦法之基礎。
臺灣目前開放釣點共有84處，沿海縣市擁有豐富觀光釣魚資源，無論是歷史人文、自然環境、景觀生態都各具地方特色，未來潛在發展機會可期，在國際休憩釣魚活動發展過程中，臺灣亦藉由獨特釣魚文化，結合產業製造開發能力，發展出獨樹一幟之國際影響力，在創造商業價值的同時，希冀若能再完善國內健全釣魚活動管理體制，臺灣休閒垂釣發展將可再邁向下一個里程碑。
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