巷仔內／蘇揆一席話　哀歎台灣民主之殤

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我們先撇開萊豬進口與萊劑殘留等相關事件不談，純粹就「民主政治」的角度來看這件事情。首先，所謂的「民主」，最基本的ABC是「以民為主」。用最簡單的方式來說，就是用「數人頭」來取代「打破人頭」。而「政黨」，則是一群有著同樣政治理念、政治利益的從政者，集結起來的團體。
換言之，在民主社會中，不管國家也好、政黨也罷，正常情況下都是仰賴有著獨立思考、獨立判斷能力的個人集結起來的組織。換句話說，就如同總統蔡英文在2016年的勝選感言中指出：「只要我當總統一天，我會努力，沒有人需要為他的認同而道歉。」民主社會本來就無須任何人為自己的理想和堅持道歉，但在現今的台灣，卻似乎並不是這樣。
蘇貞昌於24日所表示的那句話是什麼意思？簡單翻譯一下，意思是說，只要你是執政黨籍的立法委員，就應該無條件地支持執政黨的政策與施政，無論你自己同意，抑或是不同意。
從「政黨政治」的角度來說，這樣的主張毋寧是有其道理的，因為所謂的「政黨政治」，就是由政黨來行使國家政權的一種形式。但如果回歸「民主」的基礎，是期待「由下而上」去讓多數人感到滿意。政黨「由上而下」要求，甚至逼迫同黨的從政人士必須「遵守」某件事或某些事情，就似乎脫離了「民主」的範疇。
這也意味著，在自詡為「民主國家」的台灣，「黨意」高於「個人意志」被視為是「理所當然」，那麼，「黨意」大於「民意」，似乎也就沒什麼了不起的，甚至被解讀為「Z＞B（利大於弊）」就更不值得一提了。
西元1945年，英國作家喬治．歐威爾的《動物農莊》裡，作者藉由獨裁者拿破崙口中說出的那句名言：「所有動物生來平等，但有些動物比其他動物更平等。」不僅是政治寓言，從現在看來，就像是提前75年出現的政治預言。