影／陳勝華種植的棗子口感獨特　比青蘋果美味

我是廣告 請繼續往下閱讀
果農陳勝華種植6分的的蜜棗，每天總有忙不完的農務要處理，為了種出好吃蜜棗，他養蒼蠅授粉、一個產季至少疏果五次、天天巡園除草拔除枝條上的細刺，讓遊客採果不受傷，這些事情對於一般農人來說很平常的工作，陳勝華做來卻要花更多時間和心力，因為他左腿截肢，裝上義肢後能正常工作但得忍受流汗腫脹又發癢的折磨，不過他從不埋怨，最常掛在嘴邊的就是：「做習慣就好了」。
陳素月表示，陳勝華於20多年前擔任貨車職業駕駛，遭遇重大車禍大難不死，卻需截掉左腳，瞬間從正常人成為殘障人士，這對於當時不到40歲的他，打擊巨大，使他每天以淚洗面，一度想了結自己的生命。
陳勝華經過休養復健多時，左大腿裝了義肢，重新回到他最熟悉的果園農作，拄著柺杖下田耕作，舉凡芭樂、龍眼、棗子的培育、施肥全都自己來，多次以雙手加上單腳攀爬到龍眼樹上，殘而不廢的精神令街坊刮目相看，紛紛豎起大拇指稱讚。
陳勝華從出水里的山上轉移到員林崙雅里、林厝派出所附近一帶嘗試種植芭樂、蜜棗等果樹；為了拚出一片天，勤於請益農友前輩，選擇適宜果樹品種，也遵循農委會的輔導政策，憑藉不認輸、不屈不撓的意志力，終於皇天不負苦心人，棗樹們回應陳勝華的滿滿正能量，成功種出香脆芳香、大小如青蘋果的大蜜棗。
魏明谷說，一般蜜棗採收期是每年農曆臘月至隔年春節，但今年可能因為閏月的關係，蜜棗提前成熟，陳勝華特以「棗到平安，蘋安棗到（找到平安，平安早到）」為涵意，命名為「蘋安棗」。
陳勝華說，要種出重量級的棗子必須懂得「捨得」，1棵果樹大概可結6、700顆棗子，他都只留6、70顆，還要細心照料，才能品質好又大顆的果實，採收下的果實還要經過篩選淘汰，才能上市。