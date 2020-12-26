中天觀眾恐嚇斬首　范雲：什麼頻道餵養什麼觀眾

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范雲質疑，2020年的今天還有這樣的言論，需要關注的是性平教育無法落實！這一年來，性平教育遇到越來越多限縮，這些反挫的力量，不少來自前幾屆教育部性別平等教育委員會裡保守勢力推舉的委員。這才是問題的關鍵！
不料，中天新聞YT頻道的留言出現更殘暴的言論，還恐嚇要把范雲「斬首」。范雲稍早在臉書遺憾寫下，被恐嚇不應該是政治人物的日常；該說什麼樣的頻道，會餵養出什麼樣的觀眾嗎？恐嚇要把我的頭砍下？！有膽當著我的面說啊！
范雲表示，這也不是第一次收到對於我人身安全的恐嚇。成為立委之後，時不時就收到這樣的恐嚇。只敢躲在鍵盤後面叫囂，你/妳的人生究竟是遇到什麼創傷？人性全失！可憐哪！最可恥的是任由這些言論發聲的頻道與主持人，為了錢、為了討中共歡心，做亂台灣社會。
范雲回憶，昨天那則文發出後，不少臉友勸我提告，非常感謝大家！事實上，今年一月選前，我第一次遇到網路暴力威脅恐嚇後，就立刻到大安分局報案了，但至今快滿一年，無聲無息⋯。范雲說，我不想以立委的身分去施壓，我希望跟一般民眾一樣，坐等大安分局告知我調查結果。至於上任後遇到的恐嚇，我會繼續蒐集，ㄧ起處理。
網友也留言回應稱:「五毛賺年終吧」、「這麼沒水準的也是少見」、「真沒修養，只會怨天尤人！委員加油喔！」、「這世界不缺少爛人！還以臉色！對這種人不必留情面，不然會得寸進尺。」、「做一個良好的示範~提告」等語。
新聞來源為Newtalk 新頭殼