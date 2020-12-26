影／王惠美秀出12道縣政大菜　魏明谷批「沒錢」掛嘴邊

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彰化縣2022縣市長選舉國民黨勢必由現任縣長王惠美尋求連任，2年前魏明谷在大選時跌了跤，而今魏明谷整軍待發，前彰化市長邱建富早藉由黨部主委身分全縣跑透透，魏明谷則表態將會遵照黨中央的民調結果。
針對彰化縣長王惠美就職滿2週年所端出12道縣政大菜，魏明谷說，王惠美這些政績其實都是他任內奠下的基礎，王惠美施政2年最大的問題是沒有擘畫出彰化縣未來願景，歲入沒有減少卻一昧「哭窮」，取消掉很多老人福利，用「裝窮」推掉好不容易爭取到的彰化燈會。
魏明谷指出，他仔細看這12項政績，其實都是他任內就打下基礎，只要執行就可以收割，端出這「12道菜」他不予置評，但最重要將來要把彰化打造成什麼？這裡面看不到，像他在任內喊出「風光大縣」，就要把彰化打造為綠能產業重鎮，吸引大企業進駐，創造就業機會。
魏明谷表示，這2年他在基層行走，最常聽到縣民抱怨「王縣長總是把縣庫沒錢掛在嘴邊」，「沒錢」就可以不用辦彰化燈會，「沒錢」就可以不用撥經費給社區辦活動，「沒錢」就可以削減敬老津貼，「沒錢」就可以大幅減少老人假牙補助。
魏明谷強調，過去他主政時，縣政規模是500億元，現在是499億元，兩者僅差1億，但王縣長不管到哪裡就是說「沒錢」，民眾或鄉鎮長有需求想爭取經費，「兩手一攤說沒錢」，而縣民好像被當作「乞丐」在跟她要錢，「王縣長最大的問題，只知節流，不知道開源」。他說，過去他推出「369重陽敬老金」被取消了，補助假牙的總經費從每年2億元減為1億元，許多老人等到「天荒地老」，他覺得老人的福利應該要照顧到。
彰化政府新聞稿指出，縣政工作，本來就一棒接一棒.而由誰接棒，都是彰化鄉親明智的選擇，王惠美縣長承接未完的縣政工作，也同時揹負4OO億的債務，但只要對縣民有利的，我們都會接續執行；前任無法完成的，我們會全力排除困難完成，網美打卡景點白色海豚屋，清水岩溫泉露營區的委外經營，都是具體事證，謝謝魏前縣長的指教，縣府團隊在王縣長帶領下，努力播種希望，等待綻放。