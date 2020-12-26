萊豬將攻入台灣！黃智賢怒揭「美國盤算」：下個就是中國
萊豬將攻入台灣！黃智賢怒揭「美國盤算」：下個就是中國
編輯中心/綜合報導
2020-12-26 19:25:34
立法院在24日通過萊豬進口等9項行政命令，萊豬及30月齡以上的美牛從明年元旦起能夠輸入台灣。對此，資深媒體人黃智賢也分析美國背後的盤算，「美國攻下台灣之後，下一步就是在貿易談判時，攻下中國大陸」。
黃智賢25日在臉書上，針對此次萊豬爭議發表看法，「台灣在美國牢牢掌控之中。政治、軍事、媒體、經濟和社會，甚至教育，都被美國掌握，民心也親美到無可救藥的地步。豬對台灣人來說太重要了，全身上下，無所不吃；而且台灣人自豪的美食，幾乎都奠基在豬身上。毀了健康的豬來源，幾乎是毀了台灣美食。所以，萊豬是因為侵犯了台灣人的底線，所以激起滔天民怨」。她也不禁疑惑，「這樣的憤怒，跟長期的親美情感，和美國掌控台灣的能力，會如何對決？對決之後，會不會時過境遷，台灣人又是三分鐘熱度？會不會2021年1月1日之後，台灣人就忘了？幾年之後，若是台灣人各種癌症增多，又如何證明是萊豬所害？台灣人可以自我催眠，日本韓國也進口，不是一樣吃？」
黃智賢也認為，「政治人物賭的是台灣人很健忘，美國人會報復；所以，不可得罪美國人。反正這兩年沒有選舉，等2022年和2024年選舉時，台灣人早就忘了萊豬事件。但若是現在得罪美國，將來被美國點名作記號，狠狠報復，那可怎麼好？洪秀柱和韓國瑜，就是得罪美國的前車之鑑！」黃智賢最後也預估，「美國攻下台灣之後，下一步就是在貿易談判時，攻下中國大陸。日韓在前，台灣在後，真正的大市場，其實是中國大陸。大陸的畜牧產業，要如何抵擋美國呢？挑戰非常大」。（編輯：潘毅）