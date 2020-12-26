P聯盟／里德砍39分無用　田浩致命三分球率攻城獅奪首勝

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次節開打後，雷特打得相當活躍，無論是低位單打還是外線抽冷箭都無往不利，連得5分幫助球隊將比分拉開到雙位數，成力煥半場就砍下20分，幫助球隊兩節打完取得13分領先。
易籃再戰後，狠投包辦攻城獅前5分，不過在那之後主場軍失誤激增、命中率也有所下滑，領航猿在傑克的空中接力暴扣下展開反擊，追到只落後6分，三節戰罷，攻城獅的領先分數縮小到69:65。
末節雙方根據規則只能用一名洋將，比賽也變成里德和狠投之間的較勁，鏖戰到最激烈時，李家瑞跳出來給給予球隊火力支援，讓攻城獅重新建立起雙位數領先。
不過就在比賽看起來大致底定之時，里德開始展現驚人得分爆發力，該節拿到12分，再加上戴維斯在禁區不斷補籃得手，分差一度只剩下1分。不過讀秒階段，攻城獅後衛田浩頂住壓力投進關鍵三分球，領航猿下一波攻勢未能命中，狠投兩罰全中，將比數進一步拉開到96:90，鎖定比賽勝果。
在P.League+生涯首戰就砍下「大三元」的里德，今天的發揮仍舊很亮眼，攻下全隊最高的39分，戴維斯18分、15籃板，傑克則是18分、10籃板，但球隊就只靠「三洋將」在進攻端強攻，難敵對手多點開花。
攻城獅方面，此役上半場發揮出色的成力煥，雖然後兩節比較沉寂，但仍然砍下球隊最高的24分，洋將狠投攻得22分、9籃板、2助攻、3抄截，高國豪斬獲14分、5籃板、5助攻、4抄截，雷特也有10分、9籃板的數據。