蔡英文表姊夫任最高行政法院院長　江啟臣痛批「家天下」

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蔡英文表姊夫任最高行政法院院長　江啟臣痛批「家天下」

記者 陳弘志 / 台北報導

2020-12-26 20:04:43

被行政院長蘇貞昌聲稱支持政府萊豬政策的信功公司董事長楊博仁2日和國民黨主席江啟臣在中常會上視訊，澄清他從未支持萊豬進口。（圖／記者陳弘志攝，2020.12.2）
▲國民黨主席江啟臣痛批蔡政府搞專制的「家天下」，讓蔡英文總統的表姊夫吳明鴻出任最高行政法院院長。（ 圖／記者陳弘志攝 ）
蔡英文總統的表姊夫吳明鴻被任命為最高行政法院院長，掌理全國有關「民眾提告政府侵權或違法」的終審官司，引發國民黨主席江啟臣痛批蔡政府搞專制的「家天下」，呼籲蔡總統對這次人事任命「慎重考量，尊重民意」。
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以下是江啟臣透過臉書表達他對蔡總統的表姊夫出任最高行政法院院長看法全文：
今年五月總統就職前，啟臣作為最大在野黨的主席，以「2020國政挑戰」為題，告訴蔡總統，國人關心的施政方向。

根據國民黨當時的調查，蔡政府過去四年的施政，最嚴重的問題就是「司法改革」，在滿分十分的民調中，蔡政府只得到了4.9分，不只是未達6分的不及格，還是一個「死當」的分數。

蔡總統以出身法律背景自豪，並在2016年曾召開「司法改革國是會議」，洋洋灑灑端出153頁成果報告，但四年後在民眾心中，卻只得到4.96分「死當」的成績。

昨日蔡總統特任吳明鴻為最高行政法院院長，最高行政法院扮演「終審」的功能，行政法院是處理「民眾」與「政府」間的爭訟事件，對蔡政府而言，這是一個敏感的職位，應該由社會可信之公平公正人士擔任。

但經媒體查證，吳明鴻卻為蔡英文的表姐夫，吳法官雖經歷完整，但絕非我國唯一人選，若任命「表姐夫」為最高行政法院院長，又是主審「政府」與「民眾」的訴訟，難讓民眾信服法院公平公正，讓人引發「家天下」的專制聯想。

更遺憾的是會讓民眾加深對法院的不信任感，也讓政府多年來，投入的人力物力，提升法院形象與司法改革的成果，付諸流水。
蔡總統再如何的努力改革司法，抵不過一個顯而易見的瑕疵，提供公平法院，是總統的憲法職責，也是義務，蔡總統四年的努力只得到「死當」的分數，此次任命，總統應該尊重民意，慎重考量。
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