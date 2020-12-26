爽買房卻遭父母「親情勒索」1事！她無奈揭心酸　網怒了

若有能力靠自己買了一間房子，通常都會抱持著愉悅的心情，不過就有一名女網友發文抱怨，表示自己買了房子以後卻一點都不開心，並透露因為弟弟突然要當爸爸了，而爸媽竟決定將原PO買的房子給弟弟當婚房住，貼文一出，網友全怒了。

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該名女網友在PTT發文，表示家中成員只有爸媽、弟弟和她，原本她在中國大陸工作，今年因為疫情的緣故回台灣了，也貸款買了一間中古屋，本來是預期先簡單裝修翻新，自己先住一陣子，若疫情趨緩要離開台灣時再出租，「殊不知11月初剛交屋也聯繫好裝修了，弟弟卻宣布要當爸爸了」。

▲一名女網友在PTT發文。（圖／翻攝自PTT）

而就在這一個月多月來，處理房子裝修、傢俱家電等，像是硬體裝修、廁所翻新、門窗維修等，原PO都當作「是我本來自己住也要花這筆錢」來處理的，但家裡卻總說「這是你這個房東本來就該附的」。她也提到，像是冰箱、洗衣機和衣櫃，原本她想買容量較小、便宜現成的，但也都被凹成更大容量的，衣櫃更是直接被要求換成系統衣櫃，「一次10幾萬的衣櫃而且格局配置顏色等等，都是依照弟弟+他未來老婆的喜好」。



▲原PO買房卻一點也開心不起來。（示意圖／取自unsplash） 若原PO提出什麼意見，爸爸都會爆氣表示「那你租別人，我幫弟弟去別的地方租，自己的弟弟為什麼要跟他計較？姊姊能力比較好本來就應該幫忙分擔」，讓她實在很無奈「以上種種，真的覺得自己買了這個房子後，一點喜悅都沒有，真的很想說，弟弟為什麼還要不戴套弄出人命？我自己買的房子為什麼不能自己決定要佈置的內容？心情很差，但又覺得無解」。

貼文一出，網友全怒了，「真的租給弟弟，你還會比現在更煩惱，煩惱數十年」、「租別人+1，家人談錢傷感情，不談傷心情」、「親情勒索」、「有夠慘， 這個不認賠及時收手的話以後一定被吃得更乾淨」、「你家人根本沒替你著想，這是想利用你的資源」、「這真的要硬起來.....有沒可能就住一輩子啊...花一大筆錢還要受罪...認真考慮清楚啊！鬧家庭革命也不是沒可能...」、「你還以為你買了房子嗎？你是在『幫你弟』買房子啊」。（編輯：郭佩蓉）