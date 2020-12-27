滅火器高雄港邊開唱　楊大正兌現承諾：已搬回高雄

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演唱會即將開唱之際，台灣又出現本土病例，為了能順利演出，主辦單位也與高雄市政府衛生局多次開會協調，除了實聯制登記、取消場內酒水攤位販售，嚴禁現場飲食，並緊急加開座席，拓寬場地以讓觀眾有更安全的活動與觀賞距離，希望不讓相挺滅火器的樂迷失望，也能安全回家。
滅火器樂團主唱楊大正表示，疫情當前，真的很珍惜這場演唱會可以舉辦的機會，感謝大家的體諒，楊大正在今年6月6日罷韓投票票前曾說，若罷免通過會搬回高雄，今日也特別跟歌迷報告他已經「兌現承諾」，上禮拜五已經搬回高雄，但是實在是非常的不習慣，因為天氣太好了，終於不用忍受台北整天下雨的天氣。
楊大正唱壓軸曲目「長途夜車」前感性的說，他曾經認為不成功回到故鄉很丟臉，但漸漸的覺得成功的定義是什麼？成功也許不是那麼重要，如果大家不嫌棄，請讓滅火器為這座城市奉獻，期待這座城市的藝文產業能夠繁榮、活潑，也許有一天，做音樂的人留在家鄉也是一個很棒的想像，這次演唱會也謝謝高雄市政府幫了很多忙。
主辦單位表示，「ON FIRE DAY」是滅火器對樂迷承諾一年一度、每年必辦的演唱會，他們也表示今年是特別的年份，會在演唱會中這20年來打拚的故事，好好地唱一遍，決定要返回故鄉，逐漸將今後活動據點搬回高雄，和樂迷一同宣誓人生翻頁後的嶄新篇章。