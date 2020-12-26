P聯盟／彩帶烏龍怎麼處理？陳建州：領隊會議將制定規範
P聯盟／彩帶烏龍怎麼處理？陳建州：領隊會議將制定規範
記者黃建霖/新竹報導
2020-12-26 21:58:45
新竹街口攻城獅今天在主場旗開得勝，不過卻因為誤拋彩帶事件而導致賽後焦點聚焦在人為失誤上，賽後P.League+執行長陳建州承諾，一定會在之後開會時拿出來討論，並制定相關規範。
本場比賽雙方激戰得相當激烈，攻城獅在末節一度取得雙位數領先，然而領航猿靠著里德以及戴維斯逐步將比分趕上，在終場前1分鐘時只落後1分。不過下一波攻勢，主場軍球得轉移相當流暢，給人在底線埋伏的田浩製造出一個大空檔，而他也命中三分球，幫助球隊領先到4分。但此時意外卻突然發生，現場工作人員誤觸按鈕導致彩帶噴出，讓比賽不得不暫停清場，領航猿方面立刻做出抗議，認為這讓他們沒有立刻進行攻防轉換的機會，而必須在暫停回來後進行陣地戰，影響到了比賽結果。
賽後，領航猿總教練楊宜峰希望聯盟能對此做出規範，看之後發生類似情形要怎麼處理，而陳建州也允諾，下次開領隊會議時將會把此議題拿出來討論，看要如何進行判罰。
「主場可能要負這些責任，之後可能會判技術犯規、給對手罰球之類的，但還是要先和各隊代表達成一個共識。」陳建州說，「這是一個很好的機會，讓我們能去注意到這些細節，也要請球迷見諒，不要去責怪工作人員。」而攻城獅方面，總經理高景炎也對現場設備出現問題——包括彩帶以及賽前影片沒有聲音等事件——感到遺憾，「這事件的發生讓他們得到一個暫停，而我們投進三分的氣勢也跑掉，雖然最後我們還是幸運贏球，但這事情不應該發生。」