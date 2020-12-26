P聯盟／重新出發！成力煥砍全隊最高24分 率隊奪首勝
P聯盟／重新出發！成力煥砍全隊最高24分 率隊奪首勝
記者黃建霖/新竹報導
2020-12-26 23:58:02
新竹街口攻城獅今天在首戰就告捷，在地球員成力煥本場比賽又攻下全隊最高的24分，另外還有4籃板、3助攻，他賽後表示自己相當開心和感動，但激情過後也不要忘記本周要2連戰，必須立刻投入下一場的準備。
成力煥此役上半場就攻下20分，幫助球隊建立起領先基礎，賽後他表示並沒有因為是新賽季的第一場所以就特別嗨，他認為比賽都是一樣的，「當然是蠻感動能贏下這場比賽，但教練賽前就告訴我們這只是1/24，激情過後就要開始準備明天和富邦的比賽了。」「我一向是沒什麼包袱的。」成力煥賽後笑說，自己期望的是球隊能進季後賽，而這個目標必須一步一步來。另外，也覺得來到攻城獅這支球隊後，想要展現另一種不同的球風給球迷，慢慢試著打得更細膩，「想讓大家覺得：『成力煥也能拿出不一的東西喔！』。」新聯盟讓成力煥能有再度回來籃壇打球的機會，今天賽後他遇到執行長陳建州時，也和對方交談了一下，「賽前黑哥就要和我打氣，我一出事時他就有鼓勵我保持狀態，給自己一次機會，所以我真的蠻感謝他的！」