P聯盟／「輸球數據毫無意義！」 里德空砍39分賽後自責
P聯盟／「輸球數據毫無意義！」 里德空砍39分賽後自責
記者黃建霖/新竹報導
2020-12-27 00:17:58
桃園領航猿今天敗給新竹街口攻城獅，無緣取得2連勝，但陣中洋將里德此役出賽45分鐘，砍下全隊最高的39分，得分爆發力讓人驚豔。不過他賽後對於自己的好表現卻毫無喜悅之情，直言沒有贏球，個人數據毫無意義。
里德在P.League+生涯首戰就砍下了18分、11個籃板、10個助攻的「大三元」數據，今天更是火力全開，全場34投12中，攻下39分、11籃板、4助攻、2抄截的數據，差點率領球隊翻盤成功。不過賽後被媒體問到自己本場比賽的表現時，里德卻說：「數據不重要，因為沒有贏，同時我也非常自責，因為這場的罰球不理想(15投9中)，自己需要再調整。」
璞園今天兩位「洋將」和戴維斯合計攻下了75分，本土球員總共只有16分，且僅4人有得分紀錄，和攻城獅多點開花相比，差距甚大。代理教練楊宜峰認為本土球員這場比賽攻守企圖心都不足。「進攻上本土球員做得不好，信心很不夠。最重要的是防守轉換快攻時，回防太慢，讓對方得到太多分數，今天的比賽防守不好，進攻未達標要再加強。」楊宜峰也坦言第四節能上戴維斯是他們致勝的武器，但球員們在攻防兩端不能太依賴洋將，自己也有勇於承擔責任，這部分之後還要再調整。