東北季風增強！北東濕涼有雨 周三寒流來襲氣溫驟降10度
東北季風增強！北東濕涼有雨 周三寒流來襲氣溫驟降10度
記者陳致宇／台北報導
2020-12-27 09:24:06｜2020-12-27 09:24:10
因鋒面通過及東北季風逐漸增強，今（ 27 ）日北部及東北部天氣較涼，其他地區要注意日夜溫差，北部及東半部地區有短暫雨，其他地區及澎湖亦有局部短暫雨；周三起另波寒流南下，各地氣溫將一路下滑，尤其是跨年夜至元旦清晨是此波寒流影響最明顯的時候，北台灣低溫將下探 6 度，其他地區地溫也都在 10 度以下。
氣象局表示，今日鋒面通過及東北季風增強，除了北部及東半部地區易有短暫降雨，其他地區雲量偏多，並有零星雨；溫度方面，各地早晚有涼意，台南以北及宜花低溫約 15 至 18 度，高屏及台東約 20 度，白天台灣北部高溫整天較涼，約 20 至 22 度，其他地區高溫舒適，約 24 至 27 度。氣象局指出，周一依舊受到東北季風影響，北台灣天氣較涼，其他地區早晚亦涼；中部以北、東半部地區及南部山區仍有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣；周二東北季風稍減弱，各地氣溫稍回升，大多為多雲時晴的天氣，但下半天起鋒面逐漸接近，北部及東半部地區水氣漸增、有局部短暫雨。氣象局預估，周三鋒面通過緊接著寒流南下，各地氣溫將一路下滑，越晚越冷，氣溫驟降 10 度以上，部及東北部整天濕濕冷冷，花東偶有局部雨，中南部地區為多雲時晴的天氣；周四跨年夜至周五元旦清晨是此波寒流影響最明顯的時候，北台灣水氣減緩轉為乾冷的天氣型態，台南以北及宜花最低溫將下探至 6 度，高屏及台東約 9 至 12 度，沿海空曠地區不排除更低，提醒民眾務必要做好禦寒的工作。