NBA／前兩戰手感差 Curry今投籃練習連進105球三分
NBA／前兩戰手感差 Curry今投籃練習連進105球三分
記者黃建霖/綜合報導
2020-12-27 09:38:25｜2020-12-27 09:39:33
金州勇士開季前兩戰表現不佳，陣中頭號球星Stephen Curry也似乎還沒找到比賽感覺，場均三分球命中率僅僅只有2成，有記者也爆料他在今天加緊練習外線投籃，曾在底角位置連續投進105個三分。
勇士在2019年總冠軍賽後面臨嚴重傷病問題，Klay Thompson連兩季報銷，而Curry自己目前也只打了7場比賽，個人手感需要調整是可以預期的事。本季勇士大部分的主力球員不是新秀、就是剛剛來到球隊的新同學，因此要適應灣區複雜的戰術體系，還需要一些時間。而這也導致有時候比賽中會出現Curry已經跑出空檔，而隊友卻把球投出去、或是進行單打的無奈畫面。
Curry這兩場三分球總計20投4中，這讓被譽為史上最佳射手的他情何以堪，因此今天他也加倍進行投籃練習，在媒體釋出的影片中，可以看見他在右側底點連投了5分鐘，都沒有錯失任何一球，總計105投全中。
勇士前兩戰落敗的原因，除了自身狀態很差之外，籃網和公鹿也都不是好惹的對手，下一戰對上公牛，或許有機會看到Curry再現神射手的風采。